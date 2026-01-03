یک منبع آگاه صبح امروز (شنبه) به شبکه خبری سی. ان. ان گفت که کمیته نیرو‌های مسلح سنای آمریکا از قبل از هرگونه اقدام نظامی احتمالی در ونزوئلا مطلع نشده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مقامات دولت ترامپ متعهد نشده‌اند که کمیته‌های کنگره را پیش از حملات زمینی احتمالی در جریان قرار دهند، با وجود اینکه برخی از قانونگذاران اصرار دارند که قبل از اقدام نظامی باید از آنها مطلع شوند.

به نقل از شبکه خبری سی.ان.ان، ونزوئلا پس از انفجارهایی که اوایل امروز این کشور را لرزاند، از «تجاوز نظامی» ارتش آمریکا خبر داد.

کمیته نیروهای مسلح سنای ایالات متحده یک کمیته دائمی قدرتمند است که بر وزارت دفاع، سیاست امنیت ملی، تحقیقات نظامی، انرژی هسته‌ای و مزایای اعضای ارتش نظارت دارد.

این کمیته نقش مهمی در تهیه پیش‌نویس قانون سالانه مجوز دفاع ملی که بودجه و سیاست‌های دفاعی را تصویب می‌کند، ایفا می‌کند اما حالا این کمیته اعلام کرده که از قبل بابت دستور حمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ونزوئلا مطلع نشده است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: حمله به ونزوئلا ، مجلس سنا
خبرهای مرتبط
استقرار نیرو‌های نظامی کلمبیا در مرز‌های مشترک با ونزوئلا
وزیر دفاع ونزوئلا: از وجب به وجب خاک خود دفاع خواهیم کرد
ترامپ: مادورو دستگیر و از ونزوئلا خارج شده است
بیانیه دولت ونزوئلا درباره تجاوز نظامی آمریکا
بیانیه وزارت خارجه ایران در پی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اولین واکنش مادورو به حملات موشکی آمریکا به کاراکاس
نشست اضطراری اسرائیل برای بررسی سناریو‌های محتمل با ایران
آمریکا به ونزوئلا حمله کرد/ وقوع انفجارهای متعدد در کاراکاس
واکنش یک سناتور به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ درباره ایران: رهبران دنیا به ما می‌خندند
اردوغان خطاب به نتانیاهو: تو فرعون زمانه هستی
شرق اروپا در مسیر نظامی‌تر شدن با طرح جدید آمریکا و لهستان
تقدیر رئیس الحشد الشعبی از مقام فرماندهان شهید
ترامپ: مادورو دستگیر و از ونزوئلا خارج شده است
بیانیه دولت ونزوئلا درباره تجاوز نظامی آمریکا
حمله جنگنده‌های عربستان به مواضع نیرو‌های وابسته به امارات در شرق یمن
آخرین اخبار
حنظله: تلفن همراه آیلت شاکد را هک کردیم
وزیر دفاع ونزوئلا: از وجب به وجب خاک خود دفاع خواهیم کرد
عدم اطلاع سنا از حملات نظامی آمریکا به ونزوئلا
ترامپ: مادورو دستگیر و از ونزوئلا خارج شده است
بانک مرکزی اسرائیل: بار مالی جنگ فراتر از برآورد‌های قبلی است
یورش مجدد نظامیان صهیونیست به قنیطره سوریه
رایزنی فیدان با وزیران خارجه امارات و عربستان درباره تحولات یمن
بیانیه دولت ونزوئلا درباره تجاوز نظامی آمریکا
اولین واکنش مادورو به حملات موشکی آمریکا به کاراکاس
کلمبیا خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان ملل درباره ونزوئلا
اردوغان خطاب به نتانیاهو: تو فرعون زمانه هستی
سازمان ملل خواستار لغو محدودیت‌های اسرائیل علیه نهاد‌های غیردولتی در غزه شد
واکنش یک سناتور به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ درباره ایران: رهبران دنیا به ما می‌خندند
حمله جنگنده‌های عربستان به مواضع نیرو‌های وابسته به امارات در شرق یمن
آمریکا به ونزوئلا حمله کرد/ وقوع انفجارهای متعدد در کاراکاس
شرق اروپا در مسیر نظامی‌تر شدن با طرح جدید آمریکا و لهستان
تقدیر رئیس الحشد الشعبی از مقام فرماندهان شهید
نشست اضطراری اسرائیل برای بررسی سناریو‌های محتمل با ایران
تیراندازی مجدد نظامیان صهیونیست در نزدیکی مقر یونیفل در جنوب لبنان
ضرر یک تریلیون شِکِلی برای طولانی‌ترین جنگ‌افروزی اسرائیل
هشدار ماسی به ترامپ: منابع آمریکا را فدای ماجراجویی در ایران نکن
گزارش خبرگزاری فرانسه از دستاورد‌های عظیم ارتش روسیه طی سال ۲۰۲۵ در اوکراین
تحریم جهانی کنفرانس هوش مصنوعی اسرائیل
آیا تنش ریاض-ابوظبی بر بازارهای نفت سایه انداخته؟
اعتراف مقام اروپایی: ما اینترنت را به آمریکا باخته‌ایم
آتش‌سوزی در چادر آوارگان غزه جان مادربزرگ و نوه‌اش را گرفت
ترامپ از اعطای تضمین‌های امنیتی به اوکراین خودداری می‌کند
آلوده شدن آب آشامیدنی به فاضلاب جان ۱۰ نفر را در «پاکیزه‌ترین شهر هند» گرفت
ادعای باکو درباره گام برداشتن در مسیر آشتی با ارمنستان
زلزله ممدانی در نیویورک با لغو حمایت از اسرائیل در روز اول