باشگاه خبرنگاران جوان - مقامات دولت ترامپ متعهد نشده‌اند که کمیته‌های کنگره را پیش از حملات زمینی احتمالی در جریان قرار دهند، با وجود اینکه برخی از قانونگذاران اصرار دارند که قبل از اقدام نظامی باید از آنها مطلع شوند.

به نقل از شبکه خبری سی.ان.ان، ونزوئلا پس از انفجارهایی که اوایل امروز این کشور را لرزاند، از «تجاوز نظامی» ارتش آمریکا خبر داد.

کمیته نیروهای مسلح سنای ایالات متحده یک کمیته دائمی قدرتمند است که بر وزارت دفاع، سیاست امنیت ملی، تحقیقات نظامی، انرژی هسته‌ای و مزایای اعضای ارتش نظارت دارد.

این کمیته نقش مهمی در تهیه پیش‌نویس قانون سالانه مجوز دفاع ملی که بودجه و سیاست‌های دفاعی را تصویب می‌کند، ایفا می‌کند اما حالا این کمیته اعلام کرده که از قبل بابت دستور حمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ونزوئلا مطلع نشده است.

منبع: ایسنا