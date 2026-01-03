باشگاه خبرنگاران جوان - «ولادیمیر پادرینو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا، ظهر شنبه و ساعاتی پس از آغاز تجاوز نظامی آمریکا به این کشور، در سخنانی که از شبکه «تلهسور» پخش شد، جزئیات تهاجم نظامی واشنگتن و تصمیم کاراکاس در واکنش به این تجاوز را تشریح کرد.
وی با «وحشیانه» توصیف کردن این حملات، اعلام کرد که ارتش آمریکا با استفاده از بالگردهای جنگی و شلیک موشک، نقاطی در کاراکاس، آراگوآ و مناطق دیگر را هدف قرار داده است.
وزیر دفاع ونزوئلا تصریح کرد: «ما شدیدترین اعتراض و شکایت خود را به جامعه بینالمللی ابراز میکنیم تا دولت ایالات متحده محکوم شود؛ چرا که این اقدامی در جهت نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و قوانین بینالمللی است. جامعه جهانی حضور این نیروهای بینالمللی را که در حال کاشتن بذر مرگ، غم و نابودی هستند، رد میکند.»
او افزود: «این اقدامات در پاسخ به طمع آنها برای منابع طبیعی ونزوئلا انجام میشود. آنها دروغهایی درباره "نارکو-تروریسم" (تروریسم مرتبط با مواد مخدر) منتشر کردهاند و به دست امپریالیسم ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا هستند. ما بر حق سلبناشدنی خود برای دفاع از خویش تاکید میکنیم؛ ما فراخوانده شدهایم تا با عزت و شرف از خود دفاع کنیم. در این ساعت، ما به سنت آزادیخواهانمان استناد میکنیم.»
وزیر دفاع ونزوئلا تأکید کرد: «ما مورد حمله قرار گرفتهایم، اما آنها بر ما پیروز نخواهند شد؛ ما یک بلوک مقاومت تشکیل خواهیم داد. فراخوان ما، صلح است و اتحاد خود را در دفاع از آنچه متعلق به ماست، گسترش خواهیم داد. ما قدرت مقاومت را پیدا خواهیم کرد. این حمله امپریالیستی وضعیتی را ایجاد کرده که ما را ملزم به حفظ آرامش میکند؛ چرا که ناامیدی، متحدِ متجاوز است. ما دربرابر وحشتی که دشمن به دنبال کاشتن آن است، تسلیم نخواهیم شد.»
پادرینو لوپز همچنین با اشاره به دستورات «نیکولاس مادورو»، رئیسجمهور ونزوئلا، از اجرایی شدن قانون وضعیت فوقالعاده و فرمان «آشوب ملی» در تمام کشور خبر داد. وی تصریح کرد که در حال حاضر، نیروهای مسلح در قالب یک اتحاد منسجم با پلیس و گروههای مردمی، در تمامی ابعاد زمینی، هوایی و دریایی مستقر شدهاند تا نظم و صلح را در سراسر کشور بازگردانند.
وزیر دفاع ونزوئلا با دعوت مردم به حفظ آرامش و اجتناب از هراس، خاطرنشان کرد که ناامیدی بزرگترین متحد اشغالگران است.
او در آخر تأکید کرد: «هدف ما از این دفاع همهجانبه، تحکیم تمامی قدرتهایمان برای مقابله با تهدیدات امپریالیستی و تشکیل یک بلوک واحد نبرد است. تاریخ ما را فرا میخواند؛ فریاد آزادیخواه در هر گوشهای طنینانداز شده و پیروزی از آن ماست، چرا که عزت با ماست. ما پیروز خواهیم شد؛ یا وطن یا مرگ!»
منبع: ایسنا