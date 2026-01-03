وزیر دفاع ونزوئلا با محکوم کردن حملات موشکی ارتش آمریکا به نقاط مختلف این کشور، از آغاز عملیات دفاع همه‌جانبه و استقرار نیرو‌های مسلح در سراسر قلمرو ملی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «ولادیمیر پادرینو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا، ظهر شنبه و ساعاتی پس از آغاز تجاوز نظامی آمریکا به این کشور، در سخنانی که از شبکه «تله‌سور» پخش شد، جزئیات تهاجم نظامی واشنگتن و تصمیم کاراکاس در واکنش به این تجاوز را تشریح کرد.

وی با «وحشیانه» توصیف کردن این حملات، اعلام کرد که ارتش آمریکا با استفاده از بالگردهای جنگی و شلیک موشک، نقاطی در کاراکاس، آراگوآ و مناطق دیگر را هدف قرار داده است.

وزیر دفاع ونزوئلا تصریح کرد: «ما شدیدترین اعتراض و شکایت خود را به جامعه بین‌المللی ابراز می‌کنیم تا دولت ایالات متحده محکوم شود؛ چرا که این اقدامی در جهت نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی است. جامعه جهانی حضور این نیروهای بین‌المللی را که در حال کاشتن بذر مرگ، غم و نابودی هستند، رد می‌کند.»

او افزود: «این اقدامات در پاسخ به طمع آن‌ها برای منابع طبیعی ونزوئلا انجام می‌شود. آن‌ها دروغ‌هایی درباره "نارکو-تروریسم" (تروریسم مرتبط با مواد مخدر) منتشر کرده‌اند و به دست امپریالیسم ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا هستند. ما بر حق سلب‌ناشدنی خود برای دفاع از خویش تاکید می‌کنیم؛ ما فراخوانده شده‌ایم تا با عزت و شرف از خود دفاع کنیم. در این ساعت، ما به سنت آزادی‌خواهانمان استناد می‌کنیم.»

وزیر دفاع ونزوئلا تأکید کرد: «ما مورد حمله قرار گرفته‌ایم، اما آن‌ها بر ما پیروز نخواهند شد؛ ما یک بلوک مقاومت تشکیل خواهیم داد. فراخوان ما، صلح است و اتحاد خود را در دفاع از آنچه متعلق به ماست، گسترش خواهیم داد. ما قدرت مقاومت را پیدا خواهیم کرد. این حمله امپریالیستی وضعیتی را ایجاد کرده که ما را ملزم به حفظ آرامش می‌کند؛ چرا که ناامیدی، متحدِ متجاوز است. ما دربرابر وحشتی که دشمن به دنبال کاشتن آن است، تسلیم نخواهیم شد.»

پادرینو لوپز همچنین با اشاره به دستورات «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا، از اجرایی شدن قانون وضعیت فوق‌العاده و فرمان «آشوب ملی» در تمام کشور خبر داد. وی تصریح کرد که در حال حاضر، نیروهای مسلح در قالب یک اتحاد منسجم با پلیس و گروه‌های مردمی، در تمامی ابعاد زمینی، هوایی و دریایی مستقر شده‌اند تا نظم و صلح را در سراسر کشور بازگردانند.

وزیر دفاع ونزوئلا با دعوت مردم به حفظ آرامش و اجتناب از هراس، خاطرنشان کرد که ناامیدی بزرگ‌ترین متحد اشغالگران است.

او در آخر تأکید کرد: «هدف ما از این دفاع همه‌جانبه، تحکیم تمامی قدرت‌هایمان برای مقابله با تهدیدات امپریالیستی و تشکیل یک بلوک واحد نبرد است. تاریخ ما را فرا می‌خواند؛ فریاد آزادی‌خواه در هر گوشه‌ای طنین‌انداز شده و پیروزی از آن ماست، چرا که عزت با ماست. ما پیروز خواهیم شد؛ یا وطن یا مرگ!»

منبع: ایسنا

برچسب ها: حمله به ونزوئلا ، حمله آمریکا
خبرهای مرتبط
استقرار نیرو‌های نظامی کلمبیا در مرز‌های مشترک با ونزوئلا
عدم اطلاع سنا از حملات نظامی آمریکا به ونزوئلا
ترامپ: مادورو دستگیر و از ونزوئلا خارج شده است
بیانیه وزارت خارجه ایران در پی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اولین واکنش مادورو به حملات موشکی آمریکا به کاراکاس
نشست اضطراری اسرائیل برای بررسی سناریو‌های محتمل با ایران
آمریکا به ونزوئلا حمله کرد/ وقوع انفجارهای متعدد در کاراکاس
واکنش یک سناتور به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ درباره ایران: رهبران دنیا به ما می‌خندند
اردوغان خطاب به نتانیاهو: تو فرعون زمانه هستی
شرق اروپا در مسیر نظامی‌تر شدن با طرح جدید آمریکا و لهستان
تقدیر رئیس الحشد الشعبی از مقام فرماندهان شهید
ترامپ: مادورو دستگیر و از ونزوئلا خارج شده است
بیانیه دولت ونزوئلا درباره تجاوز نظامی آمریکا
حمله جنگنده‌های عربستان به مواضع نیرو‌های وابسته به امارات در شرق یمن
آخرین اخبار
حنظله: تلفن همراه آیلت شاکد را هک کردیم
وزیر دفاع ونزوئلا: از وجب به وجب خاک خود دفاع خواهیم کرد
عدم اطلاع سنا از حملات نظامی آمریکا به ونزوئلا
ترامپ: مادورو دستگیر و از ونزوئلا خارج شده است
بانک مرکزی اسرائیل: بار مالی جنگ فراتر از برآورد‌های قبلی است
یورش مجدد نظامیان صهیونیست به قنیطره سوریه
رایزنی فیدان با وزیران خارجه امارات و عربستان درباره تحولات یمن
بیانیه دولت ونزوئلا درباره تجاوز نظامی آمریکا
اولین واکنش مادورو به حملات موشکی آمریکا به کاراکاس
کلمبیا خواستار تشکیل جلسه فوری سازمان ملل درباره ونزوئلا
اردوغان خطاب به نتانیاهو: تو فرعون زمانه هستی
سازمان ملل خواستار لغو محدودیت‌های اسرائیل علیه نهاد‌های غیردولتی در غزه شد
واکنش یک سناتور به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ درباره ایران: رهبران دنیا به ما می‌خندند
حمله جنگنده‌های عربستان به مواضع نیرو‌های وابسته به امارات در شرق یمن
آمریکا به ونزوئلا حمله کرد/ وقوع انفجارهای متعدد در کاراکاس
شرق اروپا در مسیر نظامی‌تر شدن با طرح جدید آمریکا و لهستان
تقدیر رئیس الحشد الشعبی از مقام فرماندهان شهید
نشست اضطراری اسرائیل برای بررسی سناریو‌های محتمل با ایران
تیراندازی مجدد نظامیان صهیونیست در نزدیکی مقر یونیفل در جنوب لبنان
ضرر یک تریلیون شِکِلی برای طولانی‌ترین جنگ‌افروزی اسرائیل
هشدار ماسی به ترامپ: منابع آمریکا را فدای ماجراجویی در ایران نکن
گزارش خبرگزاری فرانسه از دستاورد‌های عظیم ارتش روسیه طی سال ۲۰۲۵ در اوکراین
تحریم جهانی کنفرانس هوش مصنوعی اسرائیل
آیا تنش ریاض-ابوظبی بر بازارهای نفت سایه انداخته؟
اعتراف مقام اروپایی: ما اینترنت را به آمریکا باخته‌ایم
آتش‌سوزی در چادر آوارگان غزه جان مادربزرگ و نوه‌اش را گرفت
ترامپ از اعطای تضمین‌های امنیتی به اوکراین خودداری می‌کند
آلوده شدن آب آشامیدنی به فاضلاب جان ۱۰ نفر را در «پاکیزه‌ترین شهر هند» گرفت
ادعای باکو درباره گام برداشتن در مسیر آشتی با ارمنستان
زلزله ممدانی در نیویورک با لغو حمایت از اسرائیل در روز اول