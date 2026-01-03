باشگاه خبرنگاران جوان - گروه هکری حنظله اعلام کرد که تلفن همراه «آیلت شاکد» وزیر سابق امور خارجه رژیم صهیونیستی را هک کرده و به تصاویر و فیلم‌های آن دسترسی یافته است.

این گروه هکری در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) به انتشار تصاویر و فیلم‌هایی که از تلفن همراه این وزیر سابق صهیونیستی دست یافته، اقدام کرده است.

به نوشته روزنامه تایمز اسرائیل، این گروه هکری همچنین نوشته است: «شگفتی‌های زیادی در راه است. به شما توصیه می‌کنیم تا امشب منتظر ما باشید، زیرا آنچه آشکار خواهد شد ممکن است درک شما از وقایع اخیر را کاملا تغییر دهد.»

این گروه هکری در ادامه پیام توئیتری خود نوشت: «بار دیگر، دنیای سایبری شاهد میزان واقعی قدرت ما بود! این بار، هدف ما کسی نبود جز آیلت شاکد، چهره جنجالی و به اصطلاح قهرمان امنیتی رژیم صهیونیستی.»

این گروه هکری پیشتر تلفن همراه «نفتالی بنت» نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی را هک کرده بود.