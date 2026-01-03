باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه شامگاه جمعه در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه که با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌ جمهوری برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور وی در این وزارتخانه، این حضور را نشانه اهمیت جایگاه بخش کشاورزی و امنیت غذایی در شرایط حساس اقتصادی کشور دانست.

وی با اشاره به اقدامات و برنامه‌های در دست اجرای وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: در آستانه اجرای اصلاحات مهم اقتصادی در کشور قرار داریم؛ اصلاحاتی که با هماهنگی‌های گسترده بین قوا و دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته و با تأکید رئیس‌جمهور، هدف آن اطمینان از رسیدن دقیق و عادلانه حمایت‌های معیشتی به مردم است.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه ضمن تقدیر از همراهی مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون کشاورزی، و همکاری بین‌دستگاهی در دولت، تأکید کرد: مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور با آمادگی کامل، در مسیر تداوم خدمت‌رسانی مؤثر به مردم است.

وی با بیان اینکه این وزارتخانه از ابتدای دولت چهاردهم پیشگام اجرای این مسیر بوده است، افزود: رویکرد ما از ابتدا جابه‌جایی رانت و منافع از گروهی به گروه دیگر نبوده، بلکه تأکید بر احقاق حق مردم و تحقق عدالت اقتصادی بوده است؛ طبیعی است که با اصلاح این ساختارها، برخی منافع ناموجه به خطر بیفتد و با واکنش‌هایی همراه شود، اما این مسیر با قاطعیت و حمایت رئیس‌جمهور ادامه خواهد یافت.

نوری با اشاره به آمادگی کامل بخش کشاورزی برای تأمین نیازهای کشور در ایام پرمصرف پیشِ‌رو، از جمله ماه‌های رجب، شعبان، ماه مبارک رمضان و عید نوروز، تصریح کرد: به همت تولیدکنندگان کشور و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تأمین کالاهای اساسی و محصولات غذایی بدون وقفه در سراسر کشور ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که طی بیش از یک سال گذشته، علی‌رغم خشکسالی، تحریم‌ها و چالش‌های منطقه‌ای، غذای مورد نیاز مردم به وفور در دسترس بوده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های کشاورزان، دامداران و بهره‌برداران در سراسر کشور گفت: امنیت غذایی امروز کشور مرهون تلاش شبانه‌روزی فعالان بخش کشاورزی از مزارع، مراتع و جنگل‌ها تا دریاهاست.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت