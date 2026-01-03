باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد، با بیان اینکه امروز ۱۳ دی ماه و فردا ۱۴ دی ماه استان‌های مازندران، گیلان، البرز، تهران، همدان، کرمانشاه، مرکزی و کردستان شاهد بارش برف و باران به ویژه در ارتفاعات و گردنه‌ها خواهند بود، اعلام کرد:در برخی محورهای این استان‌ها صرفاً تردد با استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است و سیستم روشنایی خودرو یکی از ملزومات سفر در این شرایط به‌شمار می‌رود.



رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی شدت بارش‌ها تا فردا، از هم‌وطنان درخواست داریم از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت، پیش از حرکت از سالم بودن سیستم‌های روشنایی، برف‌پاک‌کن، بخاری، و پر بودن باک سوخت خودرو اطمینان حاصل نمایند. همچنین تجهیزات زمستانی مانند زنجیرچرخ باید همراه خودرو باشد.



وی با اشاره به تجربه شب گذشته در استان کردستان افزود: در گردنه‌ها به دلیل کولاک شدید با محدودیت دید مواجه بودیم، بنابراین رانندگان باید با آمادگی کامل و رعایت نکات ایمنی در جاده‌ها حاضر شوند تا شاهد هیچگونه حادثه‌ای نباشیم



سردار کرمی‌اسد در پایان خاطرنشان کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی محورهای شمالی، از ساعت ۱۵ امروز جریان ترافیک در آزادراه تهران – شمال و جاده کرج – چالوس از استان مازندران به سمت تهران به صورت یک‌طرفه اعمال خواهد شد.