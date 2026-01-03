باشگاه خبرنگاران جوان - از ان دی تیوی، گوستاوو پترو، اعلام کرد که این کشور در واکنش به تحولات اخیر و حملات ایالات متحده به اهدافی در داخل ونزوئلا، اقدام به تقویت حضور نظامی خود در امتداد مرز مشترک دو کشور کرده است.
به گفته وی، این تصمیم با هدف حفاظت از غیرنظامیان، کنترل وضعیت امنیتی و پیشگیری از هرگونه تنش یا درگیری ناخواسته در مناطق مرزی اتخاذ شده است.
کلمبیا و ونزوئلا بیش از ۲ هزار کیلومتر مرز مشترک دارند؛ مرزی که در سالهای گذشته بهدلیل بحران سیاسی و اقتصادی ونزوئلا، فعالیت گروههای مسلح غیردولتی، قاچاق و موجهای مهاجرتی، همواره یکی از نقاط حساس منطقه بوده است.
مقامهای کلمبیایی تاکید کردهاند که اعزام نیروها ماهیتی دفاعی دارد و به معنای ورود به درگیری یا حمایت از هیچیک از طرفهای منازعه نیست.
پترو در اظهارات خود هشدار داد که تشدید درگیریهای خارجی در ونزوئلا میتواند پیامدهای مستقیمی برای امنیت منطقهای داشته باشد و کشورهای همسایه را ناخواسته در معرض بیثباتی قرار دهد. او خواستار خویشتنداری همه طرفها و بازگشت به مسیر گفتوگو و راهحلهای سیاسی شد.
در همین حال، منابع محلی از افزایش گشتهای نظامی و کنترلهای امنیتی در گذرگاههای مرزی خبر دادهاند.
مقامهای کلمبیایی همچنین اعلام کردهاند که با نهادهای امدادی و سازمانهای بینالمللی در تماس هستند تا در صورت افزایش ورود پناهجویان، آمادگی لازم برای پاسخ انسانی وجود داشته باشد.
منبع: ایرنا