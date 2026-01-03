باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی در سفرش به استان قم به دیدار خانواده این شهید بزرگوار رفت و ضمن تبریک ولادت امام علی (ع)، به اجر عظیم صبر خانوادههای معظم شهدا اشاره و اظهار کرد: استقامت خانوادههای شهدا سرمایهای گرانسنگ برای جامعه اسلامی است و این عزیزان با پایداری خود، درس ایثار و وفاداری به آرمانها را به نسلهای امروز و آینده منتقل میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت معرفی شهدا بهعنوان الگوهای الهامبخش در سطح جامعه افزود: رسانه ملی در چارچوب مأموریت فرهنگی و هویتی خود، مستندسازی و روایت هنرمندانه زندگی شهدا را در دستور کار دارد تا مجاهدتها و سبک زندگی این قهرمانان ملی به شکلی ماندگار به جامعه معرفی شود.
سرهنگ دوم حسن تکلّو در جریان حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان به شهادت رسید.