هافبک فرانسوی – گابنی تیم فوتبال استقلال دوباره به جمع آبی‌ها باز می‌گردد.

دیدیه اندونگ هافبک خارجی تیم فوتبال استقلال که گفته میشد قرارداد خود را با این تیم به صورت یکطرفه فسخ کرده است دوباره به جمع آبی‌ها باز می‌گردد.
اندونگ که برای حضور در اردوی تیم ملی گابن و بازی‌های این تیم در لیگ ملت‌های آفریقا از جمع آبی‌ها جدا شده بود بعد از حذف این تیم به ایرانی باز می‌گردد و گفته می‌شود قرارداد خود را به مدت ۲ فصل دیگر با این تیم تمدید کرده است.
مدیران استقلال معتقدند هماهنگی لازم با این بازیکن صورت گرفته است و اندونگ به زودی در تمرینات استقلال حاضر می‌شود.
با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال در زمستان این باشگاه قصد دارد تمامی بازیکنان را حفظ کند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال؛
استقلال - گل گهر؛ جدال ساپینتو و تارتار در شهر قدس
موسوی: امکان دارد بیرانوند جام‌جهانی را از دست بدهد!
بازی معوقه فوتبال؛
نبرد استقلال برابر قهرمان نیم فصل در نقش جهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تیم ملی امید وارد عربستان شد
آخرین اخبار
تیم ملی امید وارد عربستان شد
آمار پایین گلزنی در لیگ برتر فوتبال
شمسایی نامزد بهترین مربی سال فوتسال جهان شد
زنوزی باز هم ۲ پرسپولیسی را جذب می‌کند
بازیکن خارجی استقلال بی خیال فسخ شد
قهرمانی بنده‌نژاد و جوینده در BT۵۰ تنیس ساحلی
خرید جدید پرسپولیس به تهران می‌آید
نتایج نیم فصل اول پرسپولیس می‌توانست بهتر باشد
علت انصراف پرسپولیس از جذب مهاجم برزیلی مشخص شد
دست رد مهدی قایدی به سینه باشگاه تراکتور
نگاهی به سرنوشت قهرمان نیم فصل در ادوار لیگ برتر فوتبال