دیدیه اندونگ هافبک خارجی تیم فوتبال استقلال که گفته میشد قرارداد خود را با این تیم به صورت یکطرفه فسخ کرده است دوباره به جمع آبی‌ها باز می‌گردد.

اندونگ که برای حضور در اردوی تیم ملی گابن و بازی‌های این تیم در لیگ ملت‌های آفریقا از جمع آبی‌ها جدا شده بود بعد از حذف این تیم به ایرانی باز می‌گردد و گفته می‌شود قرارداد خود را به مدت ۲ فصل دیگر با این تیم تمدید کرده است.

مدیران استقلال معتقدند هماهنگی لازم با این بازیکن صورت گرفته است و اندونگ به زودی در تمرینات استقلال حاضر می‌شود.

با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال در زمستان این باشگاه قصد دارد تمامی بازیکنان را حفظ کند.