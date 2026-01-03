خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در ونزوئلا اعلام کرد: هنوز هیچ سند معتبری درباره ربایش مادورو وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرنگار صداوسیما در ونزوئلا اعلام کرد: بعید است ادعای ترامپ در مورد ربایش مادورو و همسرش درست باشدچون هنوز هیچ سند معتبری درباره ربایش مادورو وجود ندارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: نیکلاس مادورو ، حمله به ونزوئلا
خبرهای مرتبط
معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا ناپدید شدن مادورو را تایید کرد
سناتور آمریکایی: مادورو را برای محاکمه بازداشت کردیم
اتحادیه اروپا: تحولات ونزوئلا را زیر نظر داریم
عدم اطلاع سنا از حملات نظامی آمریکا به ونزوئلا
وزیر دفاع ونزوئلا: از وجب به وجب خاک خود دفاع خواهیم کرد
استقرار نیرو‌های نظامی کلمبیا در مرز‌های مشترک با ونزوئلا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ تصویری از مادورو را در ناو آمریکایی منتشر کرد
رئیس ستاد ارتش آمریکا جزئیات عملیات بازداشت مادورو را تشریح کرد
ترامپ: فعلا ونزوئلا را اداره می‌کنیم
معاون رئیس جمهور ونزوئلا: مستعمره هیچ کشوری نخواهیم شد
شورای امنیت درباره حمله به ونزوئلا تشکیل جلسه می‌دهد
ونزوئلا خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت شد
خیز ترامپ برای تصاحب نفت ونزوئلا
پکن: حمله آمریکا به یک کشور مستقل نقض آشکار منشور سازمان ملل است
شهردار نیویورک حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد
روسیه حضور معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا در مسکو را تکذیب کرد
آخرین اخبار
شهردار نیویورک حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد
معاون رئیس جمهور ونزوئلا: مستعمره هیچ کشوری نخواهیم شد
سانچز: اسپانیا مادورو را قبول ندارد، اما تجاوز را هم نمی‌پذیرد
رئیس ستاد ارتش آمریکا جزئیات عملیات بازداشت مادورو را تشریح کرد
خیز ترامپ برای تصاحب نفت ونزوئلا
ترامپ: فعلا ونزوئلا را اداره می‌کنیم
ترامپ تصویری از مادورو را در ناو آمریکایی منتشر کرد
شورای امنیت درباره حمله به ونزوئلا تشکیل جلسه می‌دهد
پکن: حمله آمریکا به یک کشور مستقل نقض آشکار منشور سازمان ملل است
ونزوئلا خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت شد
روسیه حضور معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا در مسکو را تکذیب کرد
برزیل خواستار واکنش قوی سازمان ملل به عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا شد
ترامپ: در حال تصمیم‌گیری درباره گام‌های بعدی برای ونزوئلا هستیم
جزئیات بازداشت «نیکولاس مادورو» و همسرش به روایت الجزیره؛ ونزوئلا در انتظار مرحله‌ای جدید از تنش
تهدید پوشالی ترامپ: شمشیری دو لبه بر گردن منافع آمریکا
شهید سلیمانی: نماد جاودان مقاومت
سقوط نقاب؛ قمار خونین ابوظبی در منطقه
انگلیس: در عملیات آمریکا علیه ونزوئلا دخالتی نداشتیم
ای‌بی‌سی نیوز: مادورو در حال انتقال به نیویورک است‌
کوبا حمله «جنایتکارانه» آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد
انصارالله: تجاوز علیه ونزوئلا نشان دهنده سطح وحشی‌گری آمریکاست
روسیه: حملات آمریکا به ونزوئلا نقض آشکار حقوق بین‌الملل است
معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا ناپدید شدن مادورو را تایید کرد
سناتور آمریکایی: مادورو را برای محاکمه بازداشت کردیم
چین نسبت به هرگونه اقدامی درمورد تایوان هشدار داد
اتحادیه اروپا: تحولات ونزوئلا را زیر نظر داریم
هیچ سند معتبری درباره ربایش مادورو وجود ندارد
استقرار نیرو‌های نظامی کلمبیا در مرز‌های مشترک با ونزوئلا
حنظله: تلفن همراه آیلت شاکد را هک کردیم
وزیر دفاع ونزوئلا: از وجب به وجب خاک خود دفاع خواهیم کرد