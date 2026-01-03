مالک باشگاه تراکتور این بار قصد دارد با ۲ پرسپولیسی سابق توافق کند.

باشگاه تراکتور مذاکرات خود را برای چذب ۲ بازیکن سابق پرسپولیس آغاز کرده است. احمد نوراللهی و شهریار مغانلو دو بازیکنی هستند که تراکتوری‌ها قصد دارند در نیم فصل آنها را به خدمت بگیرند.

گفته می‌شود هر دو بازیکن از شرایط خود در امارات رضایت ندارند، اما جدایی این دو بازیکن منوط به موافقت باشگاه آنهاست و مشکل اساسی دیگرپرسپولیس است که این ۲ بازیکن را می‌خواهد.

شنیده‌ها حاکیست احمد نوراللهی و شهریار مغانلو اولویتشان در ایران تیم پرسپولیس است مگر اینکه رقم پیشنهادی تراکتور برای جذب این ۲ بازیکن باشگاه اماراتی را مجاب کند که رضایتنامه آنها برای تراکتوری‌ها صادر شود.