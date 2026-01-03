باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه تلویزیونی «عصر خانواده» در ادامه رویکرد جریانساز خود در میان مردم، همزمان با میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، زمینهساز رقم خوردن یک اتفاق بزرگ انسانی و اجتماعی شد.
این ماجرا به پروندهای بازمیگردد که حدود پنج سال پیش در استان آذربایجان شرقی رخ داد؛ جایی که دو خانواده همسایه، بر اثر یک درگیری ناخواسته، یکی از فرزندان خود را از دست دادند. پس از گذشت پنج سال، خانواده مقتول خواستار اجرای حکم قصاص شدند.
با این حال، همانند بسیاری از موارد مشابه، این بار نیز خیرین و مردم نیکاندیش پیشقدم شدند تا با تلاش برای جلب رضایت اولیای دم، مانع از اجرای قصاص شوند. این موضوع از حدود دو هفته پیش با پیگیری خیرین بزرگ استان آغاز و همزمان در دستور کار برنامه «عصر خانواده» قرار گرفت.
گروه پژوهش این برنامه، با الهام از یکی از برجستهترین صفات حضرت امیرالمؤمنین(ع) یعنی بخشش و گذشت، این پرونده را به مناسبت میلاد آن حضرت انتخاب و پیگیری کرد. پس از برگزاری جلسات متعدد و گفتوگوهای اولیه، زمینه برای جلب رضایت خانواده مقتول که پدر و مادر مرحوم هستند، فراهم شد.
در نهایت، با همراهی مردم، خیرین و تلاش عوامل برنامه «عصر خانواده»، امید میرود در این روز مبارک، شاهد تحقق بخششی بزرگ و حذف قصاص باشیم؛ اقدامی که نهتنها یک خانواده را از چرخه انتقام خارج میکند و یک پدر را به آغوش خانوادهاش بازمیگرداند بلکه الگویی از بخشش علوی و همبستگی اجتماعی را در جامعه ترویج میدهد.
این ویژهبرنامه با تهیهکنندگی علیاکبر کریمی، کارگردانی رضا داستانی و اجرای محسن آزادی، فاطمه متولیان و نیلوفر شاهرخی شنبه ١٣ دی ساعت ١٨ روی آنتن شبکه دو میرود.