همزمان با میلاد امام اول شیعیان جمعی از طلاب حوزه علمیه قم، ملبس به لباس مقدس روحانیت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه قم همزمان با میلاد حیدر کرار حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام برگزار شد.

در این مراسم جمعی طلاب به دست آیات مکارم شیرازی مفتخر به پوشیدن لباس روحانیت شدند.

آیت الله مکارم شیرازی در این مراسم، ملبس شدن به لباس روحانیت را امری مقدس و ارزشمند توصیف کرد، گفت: دوستان، بستگان، همسایگان و همه افرادی که شما را می‌شناسند باید بفهمند که رفتار شما تغییراتی پیدا کرده و شما وارد مرحله تازه‌ای شدید

عمامه‌گذاری طلاب در قم، نه تنها یک رسم دیرینه، بلکه جلوه‌ای از تداوم راه پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) است.

 این عمامه‌ها نه تنها نشانه‌ای از هویت دینی آن‌هاست، بلکه یادآور مسئولیت خطیری است که بر دوش می‌گیرند.  

