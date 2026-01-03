باشگاه خبرنگاران جوان -از شبکه خبری سی ان ان، مایک لی سناتور ایالت یوتا، بامداد شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به من اطلاع داد که نیکولاس مادورو توسط نیرو‌های آمریکایی بازداشت شده تا به اتهامات کیفری در ایالات متحده رسیدگی شود و اقدام نظامی که امشب شاهد آن بودیم برای حفاظت و پشتیبانی از افرادی انجام شد که حکم بازداشت را اجرا می‌کردند.

وی افزود: «این اقدام احتمالا در چارچوب اختیارات ذاتی رئیس‌جمهور آمریکا ذیل ماده دوم قانون اساسی برای حفاظت از نیرو‌های آمریکایی در برابر تهدید واقعی یا قریب‌الوقوع قرار می‌گیرد.»

مایک لی پیشتر در صبح همان روز نسبت به این حملات ابراز تردید کرده و در پیامی نوشته بود: «منتظر هستم بدانم چه چیزی ـ اگر اصلا چیزی وجود داشته باشد ـ می‌تواند این اقدام را از نظر قانون اساسی، در غیاب اعلام جنگ یا مجوز استفاده از نیروی نظامی، توجیه کند.»

در چند ساعت گذشته، سناتور برایان شاتز عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: ایالات متحده «هیچ منفعت حیاتی ملی در ونزوئلا ندارد که جنگ را توجیه کند.»

وی در انتقاد تلویحی از دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، افزود: «باید تا حالا یاد گرفته باشیم که دوباره وارد یک ماجراجویی احمقانه نشویم و او حتی زحمت نمی‌دهد به مردم آمریکا بگوید دقیقاً چه خبر است.»

منبع: ایرنا