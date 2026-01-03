طبق آخرین آمارهای اعلام شده مجموع تجارت خارجی ایران در این مدت به ۱۴۸ میلیون و ۲۲۶ هزار تن کالا به ارزش ۸۵ میلیارد و ۳۹۴ میلیون دلار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- طبق آخرین بررسی های صورت گرفته میزان حجم ترانزیت و تجارت در طی ۹ ماه امسال افزایش قابل توجهی داشته است  طبق آخرین آمارهای اعلام شده میزان وزن معاملات در حوزه نفتی و غیر نفتی رشد قابل توجهی داشته است.

 عملکرد تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه نخست سال جاری نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در روند صادرات و واردات کشور است.

بر اساس این گزارش، مجموع تجارت خارجی ایران در این مدت به ۱۴۸ میلیون و ۲۲۶ هزار تن کالا به ارزش ۸۵ میلیارد و ۳۹۴ میلیون دلار رسید.

 این آمار نشان می‌دهد که ارزش تجارت خارجی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۹۲ درصد کاهش یافته، اما وزن کالاهای مبادله‌شده ۱.۳۶ درصد افزایش داشته است.

در ۹ ماهه امسال، ایران ۱۱۸ میلیون و ۹۰۱ هزار تن کالا به ارزش ۴۱ میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار به خارج از کشور صادر کرده است. مقایسه با دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد که وزن صادرات ۱ درصد افزایش داشته، اما ارزش دلاری صادرات ۵.۷۸ درصد کاهش یافته است.

 این آمار حاکی از آن است که حجم صادرات کالاهای غیرنفتی و مواد اولیه همچنان بالاست، اما کاهش قیمت‌ها یا تغییر ترکیب کالاها باعث کاهش ارزش دلاری صادرات شده است.

واردات؛ افزایش حجم، کاهش هزینه

طبق این گزارش، در ۹ ماهه نخست سال جاری ۲۹ میلیون و ۳۲۵ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار وارد کشور شده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۲.۷۵ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۱۵.۲۳ درصد کاهش داشته است. کارشناسان معتقدند افزایش وزن واردات همراه با کاهش ارزش دلاری، می‌تواند نشانه تعدیل هزینه‌های ارزی و تغییر در ترکیب کالاهای وارداتی باشد.

گفتنی است در ۸ماهه گذشته هشت ماهه میزان صادرات غیر نفتی، در حدود ۱۰۵.۲ میلیون تن و به ارزش ۳۷ میلیارد دلار بوده  که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایشی۱.۱۷ درصدی در وزن و کاهشی ۳.۴۸ درصدی در ارزش دلاری داشته است.

همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایشی ۳.۰۳ درصدی در وزن و کاهشی ۱۴.۲۹درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام ۲۵.۸ میلیون تن و ۳۹.۵ میلیارد دلار بوده است .

گمرک ایران تأکید کرده است که تحلیل دقیق‌تر این داده‌ها می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر برای سیاست‌های تجاری و حمایت از تولید داخلی کمک کند و زمینه افزایش بهره‌وری تجارت خارجی کشور را فراهم آورد.

 

برچسب ها: تجارت خارجی ، ترانزیت
