باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۱۳ دی ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۱،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۴۹۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۱،۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۷۶۵،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۱۳ دی ۱۴۰۴
حالا با حقوق ۱۵ تومان خرید پرایدم شد ارزو
۱
۲۱
پاسخ دادن
