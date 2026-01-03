خودرو قیمت به تومان

پژو پارس XU7P 1403 ۱،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۴۹۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳- ایران‌خودرو - بازار ۱،۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰

رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار ۱،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار ۱،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰

ام وی ام X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰

پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰

ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰

سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰

آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار ۷۶۵،۰۰۰،۰۰۰

چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰