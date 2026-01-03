باشگاه خبرنگاران جوان - رضا طاهر خانیروز شنبه در حاشیه برگزاری نشست ویژه ستاد بحران به خبرنگاران گفت: به دلیل بارش برف، هماهنگی لازم میان شهرداری‌ها، راهداری و سایر دستگاه‌های امدادی برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و مسافران محور‌های مواصلاتی صورت گرفته و اقدامات پیشگیرانه با موفقیت در حال اجراست.

وی ادامه داد: پس از حضور میدانی در نقاط مختلف شهرستان و بازدید مشترک با شهرداران، جلسه مدیریت بحران با حضور تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان برگزار شد، بارش نزولات آسمانی در سطح استان و شهرستان پردیس موجب سفیدپوش شدن معابر شده است، بر ضرورت انتقال توصیه‌ها و وظایف مشخص به دستگاه‌ها جهت ایجاد تعامل بین‌بخشی در این نشست تاکید شد.

فرماندار شهرستان پردیس با اشاره به رضایتمندی گزارش شده از سوی مردم، توضیح داد: در فاز‌های مختلف شهر پردیس نسبت به اقدامات انجام شده شاهد رضایتمندی شهروندان هستیم، در ادوار گذشته در زمان بارش برف نارضایتی‌هایی وجود داشت و حضور به‌موقع همکاران در محل و ارائه خدمات در ساعات اولیه قابل تقدیر است.

تدابیر لازم برای روز جاری و فردا صبح را شامل پیش‌بینی یخ‌زدگی احتمالی محور‌های مواصلاتی و خیابان‌ها دانست و تصریح کرد که ذخیره سازی شن و ماسه در سطح راهداری، شهرداری‌ها و مدیریت‌های روستایی مطابق برنامه و در سوله‌های مشخص شده از قبل انجام شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی از استقرار نیرو‌های اورژانس و هلال احمر در مکان‌های تعیین شده خبر داد تا در صورت بروز هرگونه بحران احتمالی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند خدمات رسانی کنند.

وی افزود: برای امداد رسانی به شهرستان‌های همجوار آمادگی داریم.

فرماندار پردیس از آمادگی کامل برای ارائه خدمات در محور‌های مواصلاتی شهری و روستایی خبر داد و تأکید کرد که در حال حاضر تمامی محور‌ها باز بوده و تردد بدون مشکل برقرار است، اما به مسافران توصیه می‌شود با همراه داشتن وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ، هشدار‌های زمستانی را جدی بگیرند.

طاهرخانی گفت: با توجه به بارش شدید برف از ساعات اولیه صبح در سطح شهرستان و پیش بینی استمرار بارش و برودت هوا و احتمال یخ زدگی در ساعات اولیه صبح مدارس، مهد کودک‌ها تعطیل و مدارس ابتدایی در بستر شاد به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود.

شهرستان پردیس با جمعیتی بیش از ۵۰۰ هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد.

منبع: ایرنا