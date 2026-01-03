با توجه به بارش شدید برف و پیش بینی استمرار بارش و برودت هوا، مدارس، مهد کودک‌ها تعطیل و مدارس ابتدایی در بستر شاد به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا طاهر خانیروز شنبه در حاشیه برگزاری نشست ویژه ستاد بحران به خبرنگاران گفت: به دلیل بارش برف، هماهنگی لازم میان شهرداری‌ها، راهداری و سایر دستگاه‌های امدادی برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و مسافران محور‌های مواصلاتی صورت گرفته و اقدامات پیشگیرانه با موفقیت در حال اجراست.

وی ادامه داد: پس از حضور میدانی در نقاط مختلف شهرستان و بازدید مشترک با شهرداران، جلسه مدیریت بحران با حضور تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان برگزار شد، بارش نزولات آسمانی در سطح استان و شهرستان پردیس موجب سفیدپوش شدن معابر شده است، بر ضرورت انتقال توصیه‌ها و وظایف مشخص به دستگاه‌ها جهت ایجاد تعامل بین‌بخشی در این نشست تاکید شد.

فرماندار شهرستان پردیس با اشاره به رضایتمندی گزارش شده از سوی مردم، توضیح داد: در فاز‌های مختلف شهر پردیس نسبت به اقدامات انجام شده شاهد رضایتمندی شهروندان هستیم، در ادوار گذشته در زمان بارش برف نارضایتی‌هایی وجود داشت و حضور به‌موقع همکاران در محل و ارائه خدمات در ساعات اولیه قابل تقدیر است.

 تدابیر لازم برای روز جاری و فردا صبح را شامل پیش‌بینی یخ‌زدگی احتمالی محور‌های مواصلاتی و خیابان‌ها دانست و تصریح کرد که ذخیره سازی شن و ماسه در سطح راهداری، شهرداری‌ها و مدیریت‌های روستایی مطابق برنامه و در سوله‌های مشخص شده از قبل انجام شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی از استقرار نیرو‌های اورژانس و هلال احمر در مکان‌های تعیین شده خبر داد تا در صورت بروز هرگونه بحران احتمالی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند خدمات رسانی کنند.

وی افزود: برای امداد رسانی به شهرستان‌های همجوار آمادگی داریم.

فرماندار پردیس از آمادگی کامل برای ارائه خدمات در محور‌های مواصلاتی شهری و روستایی خبر داد و تأکید کرد که در حال حاضر تمامی محور‌ها باز بوده و تردد بدون مشکل برقرار است، اما به مسافران توصیه می‌شود با همراه داشتن وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ، هشدار‌های زمستانی را جدی بگیرند.

طاهرخانی گفت: با توجه به بارش شدید برف از ساعات اولیه صبح در سطح شهرستان و پیش بینی استمرار بارش و برودت هوا و احتمال یخ زدگی در ساعات اولیه صبح مدارس، مهد کودک‌ها تعطیل و مدارس ابتدایی در بستر شاد به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود.

شهرستان پردیس با جمعیتی بیش از ۵۰۰ هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، پردیس ، برودت هوا
خبرهای مرتبط
یخ‌زدگی بخشی از تالاب چغاخور + فیلم
تعطیلی مهدهای کودک و غیرحضوری شدن مدارس ابتدایی خراسان جنوبی
تعطیلی ادارات و مدارس فردا چهارشنبه در گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ/ هر نفر ماهانه یک میلیون تومان
آتش‌سوزی نمای کامپوزیت یک مرکز درمانی در خیابان شریعتی مهار شد
مهار آتش‌سوزی در ساختمان اداری ـ تجاری شش‌طبقه در یوسف‌آباد
نظارت میدانی رئیس پلیس راه راهور فراجا بر محور‌های برون‌شهری کشور
تلف شدن دو گونه در مرکز بازپروری حیات‌وحش پردیسان
پرداخت هزینه‌ خارج از دفترخانه اسناد رسمی ممنوع است/ کارت اعتباری دفاتر به‌زودی صادر می‌شود
آخرین اخبار
پرداخت هزینه‌ خارج از دفترخانه اسناد رسمی ممنوع است/ کارت اعتباری دفاتر به‌زودی صادر می‌شود
آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ/ هر نفر ماهانه یک میلیون تومان
نظارت میدانی رئیس پلیس راه راهور فراجا بر محور‌های برون‌شهری کشور
مهار آتش‌سوزی در ساختمان اداری ـ تجاری شش‌طبقه در یوسف‌آباد
تلف شدن دو گونه در مرکز بازپروری حیات‌وحش پردیسان
آتش‌سوزی نمای کامپوزیت یک مرکز درمانی در خیابان شریعتی مهار شد
امدادرسانی به بیش از ۲ هزار نفر در شرایط جوی
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور
رضایتمندی زائران محور موفقیت موسم عمره است
توقفگاه و پارکینگ جدید ویژه اتوبوس‌های برقی در منطقه ۱۸ احداث می‌شود
«علی» نامی محبوب و پرمفهوم در میان خانواده‌های ایرانی
مدارس ابتدایی پردیس در روز یکشنبه غیرحضوری شد
استانداری تهران: تصمیمی برای تعطیلی یا عدم تعطیلی تهران اتخاذ نشده است
رادان: مشکل مسکن با اعتماد و مدیریت جهادی حل شدنی است
محدودیت تردد و الزام تجهیزات زمستانی در محور‌های شمالی کشور
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور چالوس و هراز
راهور هشدار داد؛ خطر تصادفات زنجیره‌ای در معابر برفی پایتخت
فرماندار تهران: مکتب حاج قاسم خاموش‌شدنی نیست
انسداد چند محور شریانی و غیرشریانی به دلیل بارش برف و باران
هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس
رویداد «فتح خیبر»؛ بزرگترین نمایش فرهنگی و هنری پایتخت
افزایش ارسال لینک‌های مخرب؛ هشدار پلیس فتا نسبت به هک تلفن همراه شهروندان
افزایش کلاهبرداری‌ها در پلتفرم‌های خارجی؛ توصیه پلیس برای خرید امن
آغاز به کار رسمی اعتکاف‌های آرمانی در تهران با حضور بیش از ۶۵ هزار نوجوان
ساماندهی بیش از ۲۰ نقطه دستفروشی در تهران تا پایان سال