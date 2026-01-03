باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -قم به‌عنوان قلب تپنده فرهنگ و معنویت شیعی، هر ساله میزبان هزاران معتکف از نقاط مختلف کشور است. این مراسم نه تنها یک عبادت فردی، بلکه فرصتی برای همبستگی اجتماعی، تقویت ارزش‌های دینی و تجدید عهد با خداوند در شهری است که همواره کانون معنویت و فرهنگ اسلامی بوده است.

مسجد جمکران یکی از مراکز اصلی اعتکاف در قم است. این مسجد، با گنجایش هزاران نفر، این روزها مملو از معتکفینی است که از شهرهای مختلف به قم آمده‌اند. در گوشه‌ای از مسجد، گروهی از جوانان، دور هم نشسته‌اند و به تفسیر قرآن گوش می‌دهند. استادشان، با لحنی شیوا، از معنای واقعی تقوا و پرهیزگاری می‌گوید. یکی از جوانان می‌گوید: این سه روز، مثل یک دوره فشرده معنوی است. همه چیز درباره خودسازی و نزدیکی به خداست.

در گوشه ای از این مسجد، مردی با چهره‌ای نورانی و لبخندی آرام، مشغول توزیع چای و خرما میان معتکفین است. او می‌گوید: «این کار، کوچک‌ترین خدمتی است که می‌توانم به این جمع معنوی بکنم. اینجا، همه مثل خانواده‌اند.

در بیش از ۲۰۴ مسجد سراسر استان، حدود ۵۰ هزار نفر معتکف شده‌اند؛ جمعیتی که حضور پرشور ۱۵ هزار نوجوان متوسطه اول و دوم در میان آنان، جلوه‌ای تازه و امیدبخش به این آیین بخشیده است.

فضای مساجد آکنده از زمزمه‌های دعا، تلاوت قرآن و حلقه‌های معرفتی است؛ برنامه‌های فرهنگی و اخلاقی که در این سه روز، معتکفان را به خودسازی، تهذیب نفس و تقویت ارتباط با خداوند فرا می‌خواند.

نخستین شب اعتکاف امسال با مراسم بزرگداشت فرمانده شجاع جبهه مقاومت، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی همراه شد؛ یاد و نام او، حال و هوای ویژه‌ای به شب‌های پر فیض اعتکاف بخشید و پیوندی میان معنویت و ایثار در ذهن و دل حاضران ایجاد کرد.

اعتکاف در قم، تنها یک آیین عبادی نیست؛ فرصتی است برای بازگشت به خویشتن، مرور ارزش‌های دینی و اجتماعی، و تجدید عهد با خداوند در شهری که همواره کانون معنویت و فرهنگ اسلامی بوده است. فضای مساجد با تلاوت قرآن، حلقه‌های معرفتی، جلسات اخلاقی و برنامه‌های فرهنگی پر شده است.

معتکفان در این سه روز با خودسازی، تهذیب نفس و تقویت ارتباط با خداوند، فرصتی برای بازگشت به خویشتن می‌یابند. حضور خانواده‌ها، دانشجویان و طلاب، ترکیبی متنوع از اقشار جامعه را در کنار هم قرار داده و اعتکاف را به آیینی اجتماعی-فرهنگی تبدیل کرده است.