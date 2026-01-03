باشگاه خبرنگاران جوان - در پی ادعای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مبنی بر دستگیر شدن «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا توسط نیروهای آمریکایی، «دلسی رودریگز»، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا، اعلام کرد که در حال حاضر موقعیت مکانی مادورو نامشخص است.

طبق گزارش پایگاه خبری «ال‌کوپرانته»، رودریگز ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت رئیس‌جمهور ونزوئلا، از دولت ایالات متحده خواست تا هرچه سریع‌تر «نشانه حیات» و مستنداتی که سلامت وی را تایید کند، ارائه دهد.

وی این اقدام واشنگتن را نقض تمام معاهدات بین‌المللی توصیف کرد. رودریگز همچنین تاکید کرد که مسئولیت جان رئیس‌جمهور ونزوئلا بر عهده دولت آمریکاست.