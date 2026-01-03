باشگاه خبرنگاران جوان - از آناتولی، روسیه روز شنبه اعلام کرد: حملات گزارششده نظامی ایالات متحده به ونزوئلا به طور آشکار حقوق بینالملل را نقض میکند.
«کنستانتین کساچف»، معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه، در واکنش به این رویداد در تلگرام نوشت: «بیتردید ونزوئلا هیچ تهدیدی برای ایالات متحده ایجاد نکرده است. بنابراین عملیات نظامی کنونی، همانند اقدامات روزها و هفتههای اخیر علیه ونزوئلا، هیچ مبنای واقعی ندارد.»
او تاکید کرد: «نظم باید بر پایه حقوق بینالملل باشد، نه قواعد خودساخته. حقوق بینالملل بهروشنی نقض شده و نظمی که به این شیوه برقرار شود، نباید غالب شود.»
کساچف همچنین ابراز اطمینان کرد که «اکثریت جهانی قاطعانه از حمله به ونزوئلا فاصله خواهند گرفت و آن را محکوم میکنند.»
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، به رسانههای دولتی از جمله خبرگزاری ریا گفت که مسکو بهزودی» بیانیهای درباره تحولات ونزوئلا منتشر خواهد کرد.
پیشتر، در پی افزایش تنشها با آمریکا، چندین انفجار شدید در پایتخت ونزوئلا شنیده شد و کاراکاس، واشنگتن را به انجام این حملات متهم کرد.
همزمان، سیبیاس نیوز به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، دستور حمله به اهدافی در داخل ونزوئلا از جمله تاسیسات نظامی را صادر کرده است.
ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد ستونهای دود غلیظ از چند نقطه شهر برخاسته و صدای آژیرهای هشدار هوایی شنیده میشود.
منبع: ایرنا