کوبا حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا را به‌شدت محکوم کرد و آن را «تروریسم دولتی» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از ادعای آمریکا مبنی بر «دستگیری» نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در یک عملیات نظامی، کشور کوبا «تروریسم دولتی» علیه مردم ونزوئلا را محکوم کرد.

ریاست جمهوری کوبا در بیانیه‌ای اعلام کرد که منطقه «به طرز وحشیانه‌ای مورد حمله قرار گرفته است» و خواستار واکنش جامعه بین‌المللی به حمله «جنایتکارانه» آمریکا علیه ونزوئلا شد.

رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که آمریکا حملات گسترده هوایی علیه اهداف مختلف در ونزوئلا انجام داده و حتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده که نیکولاس مادورو دستگیر و از کشور خارج شده است.

دولت مادورو این حملات را «تجاوز نظامی» خوانده، اعلام وضعیت فوق‌العاده کرده، و مردم و نهاد‌های سیاسی را به بسیج و دفاع از کشور فراخوانده است.

شایان ذکر است که اطلاعات درباره جزئیات فنی حمله یا تأیید مستقل دستگیری مادورو هنوز در حال تکمیل شدن است. در حال حاضر، «دلسی رودریگز»، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا اعلام کرده که فعلا موقعیت مکانی مادورو نامشخص است.

منبع: الجزیره

