انگلیس هرگونه دخالت در عملیات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را رد کرد اما گفت که پیش از محکوم کردن آن، باید با ترامپ صحبت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کییر استارمر، نخست وزیر انگلیس میگوید که کشورش «به هیچ وجه» در عملیات آمریکا علیه ونزوئلا دخالتی نداشته است.
استارمر در گفتوگو با رسانههای بریتانیایی گفت که هنوز با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد ادعای دستگیری نیکلاس مادورو صحبت نکرده است.
او گفت: «نه، من صحبتی نکردهام و بدیهی است که اوضاع به سرعت در حال تغییر است و ما باید تمام حقایق را روشن کنیم.»
استارمر در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام را محکوم خواهد کرد، گفت که میخواهد ابتدا با ترامپ صحبت کند. او گفت: «من میخواهم ابتدا حقایق را روشن کنم. میتوانم کاملاً واضح بگویم که ما در آن دخالتی نداشتیم» و افزود که انگلیس باید «از قوانین بینالمللی پیروی کند».
رسانههای جهانی گزارش کردهاند که آمریکا حملات هوایی گستردهای را به اهداف متعددی در ونزوئلا انجام داده است. همچنین، دونالد ترامپ ادعا کرده که نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا دستگیر و از کشور خارج شده است. دولت مادورو این اقدام را بهعنوان یک «تهاجم نظامی» معرفی کرده و از مردم و ارگانهای سیاسی خواسته تا برای حفاظت از کشور بسیج شوند.
قابل ذکر است که جزئیات دقیق حمله و صحت ادعای دستگیری مادورو هنوز به صورت مستقل تایید نشده است. در همین حال، دلسی رودریگز، معاون رئیسجمهور ونزوئلا تایید کرده که مادورو و همسرش ناپدید شدهاند؛ اما میگوید موقعیت مکانی آنها نامشخص است.
منبع: الجزیره