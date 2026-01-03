سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان کاندیدای کسب عنوان بهترین مربی سال فوتسال جهان در رده ملی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سایت «فوتسال پلنت» طبق روال هر سال به معرفی کاندیدا‌های برترین‌های فوتسال جهان در بخش‌های مختلف پرداخته است که در این بین نام وحید شمسایی در بین مربیانی که است که شانس کسب عنوان برترین مربی فوتسال جهان در رده ملی را دارد.

در بیست‌وششمین دوره جوایز «فوتسال پلنت» و در بخش بهترین مربی فوتسال جهان در رده ملی مردان، وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال ایران برای کسب این عنوان با هشام الدکیک (سرمربی تیم ملی مراکش)، بلاژی کورچینسکی (سرمربی تیم ملی لهستان)، اُلکساندر کوسنکو (سرمربی تیم ملی اوکراین)، مارکوس ژاویر آندراده (سرمربی تیم ملی برزیل) و ماتیاس رائول لوکوئیکس (سرمربی تیم ملی آرژانتین) رقابت می‌کند.

همچنین طبق اعلام «فوتسال پلنت» باشگاه پالایش نفت آبادان نامزد دریافت عنوان بهترین تیم باشگاهی جهان در بخش بانوان شده است.

برندگان هر بخش طبق رأی کارشناسان منتخب «فوتسال پلنت» و در تاریخ ۷ ژانویه (چهارشنبه ۱۷ دی) معرفی خواهند شد.

