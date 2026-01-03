باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - عادل مصدقی گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی دیشب و بارش برف در مناطق کوهستانی استان، شهرستانهای گرگان و آزادشهر بیشتر تحت تاثیراین سامانه قرار گرفتند.
او با بیان اینکه ۲۲ نفر از نیروهای مجرب راهداری در محورهای مواصلاتی استان عملیات برفروبی را انجام دادند افزود: با استفاده از ۱۵ دستگاه ماشین آلات، ۱۷۰ کیلومتر از محورهای برفگیر عملیات برفروبی انجام شد.
مصدقی ادامه داد: شب گذشته در محورهای توسکستان، کردکوی به سمت درازنو و خوش ییلاق، به ۵۱ دستگاه خودرو که فاقد زنجیر چرخ بوده و در برف گرفتار شده بودند امدادرسانی شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان افزود: ۲۰۰ تن شن و نمک برای جلوگیری از یخ زدگی محورها استفاده شد.
او گفت: در حال حاضر در همه محورها تردد روان و برقرار است و توصیه میشود حتما رانندگان قبل از سفر تجهیزات زمستانه همراه داشته باشند و برای اطلاع از وضعیت راهها از سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها، از مبدا تا مقصد اطلاعات کامل کسب کنند.