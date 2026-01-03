مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان از تردد روان در همه محور‌های استان خبر داد و گفت: عبور از مسیر‌های کوهستانی نیازمند تجهیزات زمستانه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - عادل مصدقی گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی دیشب و بارش برف در مناطق کوهستانی استان، شهرستان‌های گرگان و آزادشهر بیشتر تحت تاثیراین سامانه قرار گرفتند.

او با بیان اینکه ۲۲ نفر از نیرو‌های مجرب راهداری در محور‌های مواصلاتی استان عملیات برفروبی را انجام دادند افزود: با استفاده از ۱۵ دستگاه ماشین آلات، ۱۷۰ کیلومتر از محور‌های برفگیر عملیات برفروبی انجام شد.

مصدقی ادامه داد: شب گذشته در محور‌های توسکستان، کردکوی به سمت درازنو و خوش ییلاق، به ۵۱ دستگاه خودرو که فاقد زنجیر چرخ بوده و در برف گرفتار شده بودند امدادرسانی شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان افزود: ۲۰۰ تن شن و نمک برای جلوگیری از یخ زدگی محور‌ها استفاده شد.

او گفت: در حال حاضر در همه محور‌ها تردد روان و برقرار است و توصیه می‌شود حتما رانندگان قبل از سفر تجهیزات زمستانه همراه داشته باشند و برای اطلاع از وضعیت راه‌ها از سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها، از مبدا تا مقصد اطلاعات کامل کسب کنند.

برچسب ها: تجهیزات زمستانی ، حمل و نقل جاده ای
خبرهای مرتبط
جاده‌های گلستان باز اما لغزنده است
تردد بدون زنجیر چرخ در محور‌های کوهستانی گلستان ممنوع است
برفروبی حدود یک هزار و ۷۰۰ کیلومتر باند از راه‌های گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عبور از جاده‌های کوهستانی گلستان نیازمند تجهیزات زمستانه
آخرین اخبار
عبور از جاده‌های کوهستانی گلستان نیازمند تجهیزات زمستانه