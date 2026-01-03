باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ساعاتی پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی دستگیری نیکلاس مادورو شد،ایبیسی نیوز به نقل از منابع خود ادعا کرد که رئیس جمهور ونزوئلا در حال انتقال به نیویورک است.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که مادورو و همسرش، سیلیا فلورس پس از یک حمله «گسترده» پیش از طلوع آفتاب به کاراکاس و مناطق اطراف آن، دستگیر و از کشور خارج شدهاند.
شایان ذکر است که تا کنون هیچ مدرک یا تأیید مستقلی وجود ندارد که ثابت کند نیکلاس مادورو واقعاً توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شده است. با این حال، معاون رئیس جمهور ونزوئلا ناپدید شدن او را تایید کرده و میگوید مکان وی نامشخص است.
پم بوندی، دادستان کل آمریکا میگوید مادورو و همسرش، سیلیا فلورس پس از صدور کیفرخواست در نیویورک با اتهامات جنایی روبهرو خواهند شد. بوندی در یک پست در رسانههای اجتماعی مدعی شد که این زوج به زودی در دادگاههای آمریکا حضور پیدا میکنند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس ادعا کرد که مادورو «به دلیل قاچاق مواد مخدر در آمریکا تحت کیفرخواست است».
دولت ونزوئلا، پس از انفجارهایی که پیش از سپیدهدم پایتخت آن را لرزاند، حملات آمریکا در خاک خود را محکوم کرد. دولت در بیانیهای از شهروندان خواست تا علیه این حمله قیام کنند و افزود که واشنگتن با «تجاوز نظامی» آمریکای لاتین را در معرض خطر هرج و مرج قرار میدهد. این بیانیه افزود: «تمام کشور باید برای شکست این تجاوز امپریالیستی بسیج شود.»
ونزوئلا میگوید آمریکا قصد دارد منابع آن، به ویژه نفت را تحت کنترل خود درآورد. این کشور از جامعه جهانی خواست تا «نقض آشکار قوانین بینالمللی» را محکوم کند.
از سوی دیگر، گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا خواستار تشکیل جلسه فوری اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شده و حملات آمریکا را محکوم کرده است.
