باشگاه خبرنگاران جوان - محسن چاوشی از جمله خوانندگانی است که از آغاز فعالیتهای خود هراز چندگاهی تک آهنگ های پرطرفداری را در تجلیل و منقبت حضرت علی (ع) به مناسبت های مختلف پیش روی مخاطبان قرار میدهد.
برخی از خوانندگان و هنرمندانی که در عرصه پرحاشیه موسیقی فعالیت میکنند فارغ از تمامی ویژگیهای مثبت و منفی که دارند به گونهای در مسیر حرفهای خود گام بر میدارند که به واسطه دوراندیشی، تخصص و پرهیز از حواشی رسانهای و توانمندیهایی که دارا هستند، همواره در معرض تحسین مردم قرار بگیرند. فرآیندی بسیار پرفراز و نشیب که اگر استراتژی در آن وجود نداشته باشد، در همان گامهای اولیه موجب سرنگونی و ویرانی هنرمندی میشود که حتی با وجود توانایی و تخصص نمیتواند روی پای خود بایستد و قطعاً فضایی را تجربه خواهد کرد که جز ضرر و زیان و تحمل زخم زبانها و انتقادهای مستمر دستاورد دیگری برای او ندارد.
در این مسیری که اشاره شد اما هستند هنرمندان و خوانندگانی که در قالبی منسجم، برنامه ریزی شده و دارای «ایدئولوژی» و «استراتژی» توانستهاند به درستی مسیر خود را پیدا کرده و بدون توجه به حواشی رنگارنگی که پیش روی آنها قرار داشته و خواهد داشت به آنچه میاندیشند، جامه عمل بپوشانند. فرآیندی بسیار دشوار که هنرمندی به نام محسن چاوشی به درستی توانسته از پس آن برآید. یک خواننده دارای کاراکتر که به نظر میآید به واسطه هوشمندی، آگاهی و توانمندیهایی که طی این سالها در عرصه موسیقی و حاشیههایش به دست آورده توانسته خود را به عنوان یک خواننده همیشه محبوب، دغدغه مند و دارای تفکر به جامعه شنیداری آثارش معرفی کند.
راهی که قطعاً بدون مشاورههای تخصصی در حوزههای فنی، رسانهای و جامعه شناختی تقریباً ممکن نیست و چاوشی را به سمت و سویی هدایت کرده که مخاطبانش دیگر او را به عنوان یک خواننده معمولی که میتواند طرفدارانی هم برای خود داشته باشد، نمیشناسند بلکه او را به عنوان شخصیتی مستقل و دارای کاراکتر در ضمیرشنیداری و دیداریشان تصور میکنند که میتواند در قالب یک شخصیت هنری اجتماعی الگوسازی کند و فارغ از کلمه و ترکیبهای رسانهای و تکراری منتشر شده در رسانهها و مکتوبات در تعیین و تغییر مسیر الگوهای رفتاری جامعه نقش ایفا کند. راهی که بی تردید خالی از عیب و ایراد هم نیست و میتواند موجب شود که منتقدان و کارشناسان منصف حوزههای موسیقی و دیگر گونهها، مسیر طی شده چاوشی را به چالش و نقد هم بکشند.
چه بخواهیم و نخواهیم محسن چاوشی به مثابه یک هنرمند دارای دغدغه هم اکنون محبوبیتی عجیب و غریب در جامعه مخاطبان خود پیدا کرده و حتی اگر با بسیاری از ترانهها و آثارش به ویژه کارهای اولیه اش که دائم دم از ناامیدی و شکست و اشک و آه و نفرین میزدند، مخالف باشیم اما نمیتوانیم از فعالیتهای خیرخواهانهاش، از ترانهها و آثار دغدغه مندانه اش و آنچه ارائه یک موسیقی متفاوت مینامیم به راحتی عبور کنیم. مسیری قابل احترام که در برخی رویدادهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی بسته به دغدغه مندی چاوشی در این زمینهها ظهور و بروز پیدا کرده و شرایطی را فراهم ساخته که آثار ماندگاری از او در چنین حوزههایی پیش روی مخاطبان قرار گیرد.
فرآیندی که بی تردید خالی از انتقاد و اما و اگر نیست و میتواند به واسطه شناخت کمتر و بیشتر مخاطبان و نزدیگان چاوشی که به نظر میآید تعدادشان هم زیاد نیست دارای تغییر باشد، اما قطعاً دربرگیرنده معرفی شخصیتی از موسیقی این سرزمین است که موسیقی را نقطهای برای ارائه اصلاح، تلطیف و انتقاد یک مسئله اجتماعی گسترده میداند و در کنار انتشار عاشقانههای جاری و ساری که همواره در موسیقی وجود دارد و باید هم منتشر شود، موجب خلق آثاری میشود که در هم نشینی درست «ترانه»، «تنظیم» و «نوع و لحن ارائه موسیقی» دارای نگاه عمیقتر، موثرتر و دغدغه مندانه ای است.
چنین رویکردی قطعاً در آثار مرتبط با رویدادها و شخصیتهای مذهبی هم شنیده میشود و مخاطب چنین آثاری همواره منتظر تولید تک آهنگ و یا بسته موسیقایی است که چاوشی به واسطه دغدغه مندی هایی که در این زمینه از خود نشان داده، پیش روی مخاطبان قرار دهد. چارچوبی که هم در حوزه انتخاب ترانه و شعر و هم در حوزه موسیقی و تنظیم موجب انتشار آثار قابل اتکایی در این زمینه شده است و گواه آن میزان تکرار پخش همین آثار مناسبتی در اعیاد، ایام عزاداری و مناسبتهای مذهبی است که موسیقی چاوشی را تبدیل به پرشنونده ترین کارها در این زمینه کرده است.
آنچه میخوانید نگاهی اجمالی به برخی آثار محسن چاوشی در چارچوب ابعاد شخصیتی حضرت علی (ع) است که طی سالهای گذشته به واسطه فرا رسیدن روز میلاد امیر المومنین (ع)، ایام سوگواری شهادت امام اول شیعیان و مناسبتهایی چون عید سعید غدیرخم پیش روی مخاطبان قرار گرفته و دربرگیرنده حال و هوای متفاوتی است که میتواند برای مخاطبان جذاب و شنیدنی باشد.
تک آهنگ «عدل موثق» عنوان یکی از مجموعه آثار مذهبی محسن چاوشی خواننده شناخته شده موسیقی پاپ کشورمان است که سال ۱۴۰۱ در گرامیداشت مقام والای حضرت علی (ع) منتشر شد.
در این قطعه موسیقایی امید روزبه ترانه سرا، اشکان عرب تنظیم کننده، عادل روح نواز نوازنده گیتار الکتریک، بهروز میرزایی نوازنده گیتار آکوستیک، امیرحسین کیان پور نوازنده پن فلوت و دودوک گروه اجرایی را تشکیل میدهند.
از دیگر ساختههای محسن چاوشی درباره حضرت امیرالمومنین اثری به نام «تنهاترین» است که چند سال پیش با ترانهای از حسین صفا توسط موسسه فرهنگی هنری «دلصدا» منتشر شد.
محسن چاوشی خود در این اثر به عنوان آهنگساز و تنظیم کننده حضور داشته است.
محسن چاوشی که در این سالها در حوزه ترانه سرایی هم فعالیت بیشتری دارد و اغلب آثارش با شعر و ترانههایش پیش روی مخاطبان قرار گرفته چندی پیش بود که تک آهنگ «او» را در تجلیل از حضرت علی (ع) و حضرت مهدی (عج) منتشر کرد.
در این تک آهنگ که سال ۱۳۹۸ منتشر شد، محسن چاوشی به عنوان آهنگساز و شاعر حضور داشت.
«علی» عنوان یکی دیگر از آثار محسن چاوشی در منقبت حضرت علی (ع) است که سال ۱۳۹۹ با ترانه و موسیقی این خواننده در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.
در این قطعه امیرجمالفرد هنرمندی که همکاریهای متعددی با محسن چاوشی داشته، به عنوان تنظیم کننده حضور داشت.
تک آهنگ «قراضه چین» هم یکی دیگر از آثار منتشر چاوشی در گرامیداشت مقام والای حضرت علی (ع) است که در سالهایی که این خواننده با سینا سرلک آثاری را به صورت مشترک پیش روی مخاطبان قرار دادند، منتشر شد.
در این تک آهنگ که برگرفته اشعار مولانا و حافظ است، محسن چاوشی خواننده و تنظیم کننده، سینا سرلک خواننده بخش آوازی و حجت اشرف زاده به عنوان هم خوان حضور داشتند.
از دیگر آثار پرطرفدار محسن چاوشی در حوزه موسیقیهای مذهبی این خواننده، تک آهنگی به نام «اسدالله» است که چهار سال پیش به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیرخم منتشر شد.
در این تک آهنگ محسن چاوشی شاعر و آهنگساز، اشکان عرب تنظیم کننده، عادل روح نواز نوازنده گیتار الکتریک، بهروز میرزایی نوازنده گیتار اکوستیک، امیرحسین کیان پور نوازنده دودوک، مهدی کریمی میکس و مستر گروه اجرایی را تشکیل میدهند.
اثر جدید دیگری دی ماه سال 1404 هم زمان با فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت علی (ع) به خوانندگی محسن چاوشی منتشر شد ، تک آهنگ «یا مولا» برگرفته از ترانه «یا مولا دلم تنگ اومده» بود.
در این اثر موسیقایی محسن چاوشی شاعر ، اهنگساز و تظیم کننده ، بهروز میرزایی نوازنده گیتار، مهدی کریمی میکس و مسترینگ عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.
منبع: مهر