معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم جزئیات جدیدی را از اغتشاشات دیشب در قم تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی حیدری، معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم در گفتگوی اختصاصی با خبر ساعت ۱۶ رادیو قم گفت: در ناآرامیهای دیشب یک نفر از عناصر وابسته به جریانهای تروریستی بر اثر حمل نارنجک دستی و منفجر شدن نارنجک در دستانش کشته شد ویک نوجوان ۱۷ ساله هم با شلیک گلوله مجروح شد که براثر شدت جراحت جان خود را از دست داد.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد این نوجوان هم با شلیک مستقیم عناصر معاند مجروح شد و جان خود را از دست داد.
جزییات دقیق نحوه هدف قرار گرفتن این نوجوان از سوی عناصر وابسته به گروههای معاند متعاقباً اطلاعرسانی میشود.