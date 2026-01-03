معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم جزئیات جدیدی را از اغتشاشات دیشب در قم تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی حیدری، معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم در گفتگوی اختصاصی با خبر ساعت ۱۶ رادیو قم گفت: در ناآرامی‌های دیشب یک نفر از عناصر وابسته به جریان‌های تروریستی بر اثر حمل نارنجک دستی و منفجر شدن نارنجک در دستانش کشته شد ویک نوجوان ۱۷ ساله هم با شلیک گلوله مجروح شد که براثر شدت جراحت جان خود را از دست داد.

 وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این نوجوان هم با شلیک مستقیم عناصر معاند مجروح شد و جان خود را از دست داد.

جزییات دقیق نحوه هدف قرار گرفتن این نوجوان از سوی عناصر وابسته به گروه‌های معاند متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

برچسب ها: اغتشاشات ، استانداری قم
خبرهای مرتبط
اصناف قم صف خود را از اغتشاشگران و معاندان جدا می‌کنند
امام جمعه قم:
مسئولان باید پاسخگوی مطالبات معیشتی مردم باشند
مرگ یک جوان اغتشاشگر در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
جزئیات جدید از اغتشاشات دیشب در قم
شکوه اعتکاف در قم؛ آغاز سه روز خلوت عاشقانه با خدا
آغاز زندگی مشترک زوج های جوان از اقصی نقاط کشور در قطعه ای از بهشت
عمامه گذاری طلاب جوان قم در روز میلاد امام علی(ع)
دیدار رئیس رسانه ملی با رهبر شیعیان بحرین