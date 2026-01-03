جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محبی با اشاره به اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های شمالی کشور گفت: در حال حاضر تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی افزود: در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، ترافیک سنگین در حدفاصل کجور تا مرزن‌آباد، حدفاصل ماسال تا مجلار و همچنین در محدوده‌های دزبن، ولی‌آباد و کندوان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در محور هراز مسیر شمال به جنوب، ترافیک سنگین در محدوده‌های کلرد، بایجان، وانا، مشاء و پیست آبعلی وجود دارد. همچنین در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب، ترافیک سنگین در محدوده‌های زیرآب، پل‌سفید، گیلاوند و حدفاصل چناران تا رودهن مشاهده می‌شود.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محور‌ها اظهار کرد:

 - آزادراه رشت – قزوین: ترافیک سنگین در حدفاصل جوکول‌بندان تا امامزاده هاشم و محدوده رودبار

 - آزادراه پردیس – تهران: ترافیک سنگین در محدوده جاجرود

 - آزادراه قزوین – کرج: ترافیک سنگین در حدفاصل کردان تا گلدشت، محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک

 - محور فشم – تهران: ترافیک سنگین در محدوده‌های حاجی‌آباد، شمیران و گردنه قوچک

 - آزادراه قم – تهران: ترافیک سنگین در محدوده قیصرآباد و حدفاصل بهشت زهرا (س) تا پل آزادگان

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد در مسیر جنوب به شمال محور‌های هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین – رشت روان است و همچنین تردد در مسیر رفت و برگشت محور قدیم تهران – بومهن بدون مشکل انجام می‌شود.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی کشور گفت: در حال حاضر محور‌های شمالی کشور دارای بارش برف و باران هستند و همچنین بارش برف و باران و مه‌گرفتگی در برخی از محور‌های استان‌های تهران، البرز، مازندران، همدان، قم، خراسان رضوی، مرکزی، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و قزوین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره محور‌های مسدود نیز اعلام کرد:

 -محور شریانی مسدود: مریوان – سقز

 -محور‌های غیرشریانی مسدود: پونل – خلخال و خوانسار – بوئین‌میاندشت

 -محور‌های دارای انسداد فصلی:

 -گنجنامه – تویسرکان

 -سروآباد – پاوه (گردنه تته)

 -سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت)

وی در پایان از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از سفر‌های غیرضروری پرهیز کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی پلیس راه دریافت کنند.

