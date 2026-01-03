باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - لیگ برتر فوتبال فصل ۱۴۰۴/۰۵ به میانه خود رسید و تیم فوتبال سپاهان اصفهان با کسب ۳۰ امتیاز عنوان قهرمانی نیم فصل را به دست آورد.

در لیگ برتر جاری تیم‌های سپاهان، استقلال، پرسپولیس و تراکتور خرید‌های زیادی داشتند و بازیکنان خارجی مطرح و نامداری را جذب کردند تا برای قهرمانی در لیگ برتر از برترین بازیکنان برخوردار باشند، اما با وجود خرید بازیکنان خارجی نیز آمار گلزنی در لیگ برتر پایین است. در ۱۲۰ بازی نیم فصل ۲۰۶ بار توپ از خط دروازه‌ها عبور کرد که میانگین ۱/۷ گل در هر بازی به ثبت رسید که نسبت به بسیاری از لیگ‌های جهان آمار پایینی محسوب می‌شود.

سپاهان قهرمان نیم فصل فقط ۱۸ به ثمر رسانده و میانگین گل زده این تیم در هر بازی ۱/۲ است.

پرسپولیس تیم دوم جدول ۱۶ بار دروازه حریفان را باز کرده و میانگین گل زده سرخپوشان ۱/۱ است.

استقلال تیم سوم جدول با ۲۰ گل زده برترین خط حمله نیم فصل اول لیگ را در اختیار دارد. میانگین گل زده شاگردان ساپینتو ۱/۳ گل در هر بازی است.