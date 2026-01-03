رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با رسانه فاکس نیوز، جزئیات بیشتری از عملیات نظامی واشنگتن در ونزوئلا اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز به جریان حمله این کشور علیه ونزوئلا در سپیده‌دم امروز اشاره کرد و گفت که «دستگیری مادورو» را از تلویزیون تماشا کرده است.

ترامپ همچنین گفت که اگرچه برخی نظامیان آمریکایی زخمی شده‌اند، اما این عملیات نظامی کشته‌ای بر جای نگذاشته است.

رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از مصاحبه گفت که برنامه‌ریزی این عملیات برای هفته گذشته بوده است. او گفت: «عملیات علیه مادورو را باید چهار روز پیش انجام می‌دادیم، اما شرایط آب و هوایی ایده‌آل نبود. مادورو در حین دستگیری در موقعیت مستحکمی قرار داشت و ما آماده بودیم تا با آن مقابله کنیم».

ترامپ از ادامه دخالت‌ها در ونزوئلا خبر داد و گفت: «در تعیین اینکه چه کسی قدرت را در ونزوئلا به دست بگیرد، مشارکت خواهیم داشت و در حال حاضر در حال تصمیم‌گیری در این مورد هستیم. بررسی خواهیم کرد که آیا ماریا کورینا ماچادو (رئیس مخالفان) می‌تواند ونزوئلا را رهبری کند یا خیر. در حال حاضر، آنها یک معاون رئیس جمهور دارند». 

رئیس جمهور آمریکا همچنین با اشاره به وضعیت کنونی رئیس جمهور ونزوئلا، ادعا کرد: «مادورو به یک کشتی منتقل شده و به نیویورک انتقال داده خواهد شد». 

او همچنین با اشاره به اهداف اصلی آمریکا از این دخالت نظامی، گفت: «ما به طور چشمگیری در بخش نفت ونزوئلا مشارکت خواهیم داشت». 

رئیس جمهور آمریکا صبح امروز ادعا کرد که مادورو و همسرش، سیلیا فلورس پس از یک حمله «گسترده» به کاراکاس و مناطق اطراف آن، دستگیر و از کشور خارج شده‌اند. 

شایان ذکر است که تا کنون هیچ مدرک یا تأیید مستقلی وجود ندارد که ثابت کند نیکلاس مادورو واقعاً توسط نیرو‌های آمریکایی دستگیر شده است. با این حال، معاون رئیس جمهور ونزوئلا ناپدید شدن او را تایید کرده و می‌گوید مکان وی نامشخص است.

در همین حال، رسانه‌ ای‌بی‌سی نیوز به نقل از منابع خود می‌گوید که رئیس جمهور ونزوئلا در حال انتقال به نیویورک است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، رئیس جمهور ونزوئلا ، نیکلاس مادورو
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۱۳ دی ۱۴۰۴
یعنی یکی پیدا نمیشه این کله زرد رو ترور کنه
۶
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۸ ۱۳ دی ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا.
۱۰
۲۳
پاسخ دادن
