رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر از امدادرسانی به بیش از ۲ هزار نفر در شرایط جوی نامساعد، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمودی، رئیس سازمان امدادونجات به تشریح گزارش خدمات و اقدامات جمعیت هلال احمر در حوادث مرتبط با مخاطرات آب و هوایی از ساعت ۱۶:۰۰ دهم دی‌ماه لغایت ساعت ۰۸:۳۰ مورخ سیزدهم دی ماه پرداخت و گفت: در این مدت زمان، ۲۰ استان (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و یزد) درگیر شرایط جوی نامساعد بود.

وی ادامه داد: در این مدت زمان، ۲ هزار و ۳۹۸ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شدند؛ امدادگران جمعیت هلال‌احمر، ۵ نفر را (آذربایجان شرقی، زنجان و کردستان) را به مراکز درمانی منتقل کردند، ۳۳ نفر را (آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی، زنجان، کردستان و مازندران) را اسکان اضطراری دادند و ۵۴ نفر (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و کردستان) را به مراکز امن منتقل کردند.

محمودی افزود: امدادگران، ۷۳۹ دستگاه خودرو (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، زنجان، کردستان، گیلان، لرستان و مازندران) را رهاسازی کردند.

رئیس سازمان امدادونجات گفت: ۹۶۵ نفر (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، زنجان، کردستان، کرمان و لرستان) از اقلام اضطراری بهره‌مند شدند.

محمودی ادامه داد: در این مدت زمان، ۸۳ تیم (در قالب ۲۷۹ نیروی عملیاتی)، ۷۲ دستگاه ناوگان ترابری، ۴۶ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه خودروی نجات، ۲۳ دستگاه خودروی نجات و دستگاه خودرو‌های عملیاتی دیگر، استفاده شده است.

