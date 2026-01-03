وزارت خارجه روسیه گزارش رویترز مبنی بر حضور معاون رئیس جمهور ونزوئلا در مسکو را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت امور خارجه روسیه به خبرگزاری تاس اعلام کرد که گزارش‌های مربوط به حضور دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور ونزوئلا در روسیه «کذب» است.

پیش از این، خبرگزاری رویترز به نقل از ۴ منبع آگاه ادعا کرده بود که دلسی رودریگز در روسیه است. این خبرگزاری همچنین به نقل از منابع خود گزارش داد که «خورخه رودریگز» برادر معاون رئیس جمهور و رئیس مجلس ملی ونزوئلا همچنان در کاراکاس است.

رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که مادورو و همسرش، سیلیا فلورس پس از یک حمله «گسترده» به کاراکاس و مناطق اطراف آن، دستگیر و از کشور خارج شده‌اند. در همین حال، پم بوندی، دادستان کل آمریکا می‌گوید مادورو و همسرش، سیلیا فلورس پس از صدور کیفرخواست در نیویورک با اتهامات جنایی رو‌به‌رو خواهند شد. بوندی در یک پست در رسانه‌های اجتماعی مدعی شد که این زوج به زودی در دادگاه‌های آمریکا حضور پیدا می‌کنند.

در مقابل، دولت ونزوئلا در بیانیه‌ای از شهروندان خواست تا علیه این حمله قیام کنند و افزود که واشنگتن با «تجاوز نظامی» آمریکای لاتین را در معرض خطر هرج و مرج قرار می‌دهد. این بیانیه افزود: «تمام کشور باید برای شکست این تجاوز امپریالیستی بسیج شود.»

منبع: الجزیره