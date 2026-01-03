هیئت نمایندگی ونزوئلا در سازمان ملل، حملات نظامی آمریکا را محکوم و خواستار اقدام فوری شورای امنیت برای توقف تجاوز و پاسخگو کردن واشنگتن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هیئت نمایندگی دائم ونزوئلا در سازمان ملل متحد نامه‌ای به رئیس شورای امنیت ارسال کرد و حملات «وحشیانه، غیرموجه و یکجانبه» آمریکا علیه این کشور آمریکای جنوبی را محکوم کرد.

این نامه همچنین چهار درخواست را مطرح کرد: تشکیل جلسه فوری شورای امنیت برای بحث در مورد تجاوز آمریکا، محکومیت شدید تجاوز علیه ونزوئلا، توقف فوری حملات نظامی آمریکا و اقداماتی برای پاسخگو کردن واشنگتن به خاطر «تجاوز» آن.

در این نامه اشاره شده است که حملات واشنگتن یک اقدام تجاوزکارانه آشکار بوده که  از پیش برنامه‌ریزی، تأیید و انجام شده است و آنها «به طور آشکار» منشور سازمان ملل را نقض کرده‌اند.

افزون بر این، در این بیانیه آمده است که حمله آمریکا علیه کشوری انجام شده که در صلح کامل بوده و هدف آن سرنگونی دولت فعلی ونزوئلا و تحمیل یک «دولت دست نشانده» برای غارت منابع نفتی این کشور است. 

پیش از این، منابع دیپلماتیک به الجزیره اعلام کردند که کلمبیا نیز درخواست جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در مورد حمله آمریکا به ونزوئلا را دارد. افزون بر این، گفته می‌شود که آفریقای جنوبی نیز درخواست مشابهی را تکرار کرده و روسیه نیز از آن حمایت کرده است.

