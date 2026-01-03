باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در هفته کاری که گذشت، شاخص کل بورس با رشد ۱.۳ درصد به ۱،۰۷۴،۰۶۴ واحد رسید. از سوی دیگر، شاخص کل هموزن با کاهش ۱.۰۹ درصد به ۱،۰۴۵،۵۳۹ واحد کاهش یافت. همچنین، شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۲.۰۹ درصد به ۳۰،۱۸۰ واحد رسید.
در ادامه کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به بررسی تغییرات شاخصهای بورس در این هفته پرداخته است و افزود: حجم معاملات سهام و صندوقهای سهامی در این هفته به شرح زیر بود: شنبه ۲۴،۳۱۳ میلیارد تومان، یکشنبه ۲۴،۴۱ میلیارد تومان، دوشنبه ۳۰،۶۶۴ میلیارد تومان، سهشنبه ۱۹،۵۰۴ میلیارد تومان و چهارشنبه ۲۴،۸۳۳ میلیارد تومان که در مجموع به ۱۲۳،۳۵۶ میلیارد تومان رسید.
او افزود: سرانه خرید در این هفته به ۶۰ میلیون و ۶۰ هزار تومان و سرانه فروش به بیش از ۷۶ میلیون تومان رسید. در جریان ورود و خروج پول نیز، در هفته کاری که گذشته، ورود پول به شرح زیر بود: شنبه ۲،۹۲۵ میلیارد تومان، یکشنبه ۳،۲۳۰ میلیارد تومان، دوشنبه با خروج ۱،۶۴۴ میلیارد تومان، سهشنبه ۳،۴۷۵ میلیارد تومان ورود پول و چهارشنبه ۱،۰۸۸ میلیارد تومان ورود پول. در مجموع، طی این هفته ۲،۳۱۱ میلیارد تومان خروج پول از سهام و صندوقهای سهامی مشاهده شد.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: با توجه به صنایع، بیشترین رشد مربوط به صنعت مواد دارویی با رشد ۵.۶۱ درصد و پس از آن فلزات اساسی با رشد ۵.۴۹ درصد بود. از سوی دیگر، بیشترین کاهش مربوط به شاخص محصولات چوبی با افت ۱۰.۴۶ درصد و منسوجات با کاهش ۹.۵۹ درصد بود.
هفته کاری که کارشناس بازار سرمایه محمد خبری زاده درباره نگرانیهای احتمالی بازار بیان کرد: جای نگرانی ممکن است ناشی از تغییرات در بودجه باشد که میتواند بر روی عواملی مانند دلار و نرخ خوراک تأثیر بگذارد. اگر این تغییرات در مجلس رخ ندهد، به نظر نمیرسد بورس در وضعیت فعلی نگرانی داشته باشد. هنوز دلار صد تومانی به صورت مالی شرکتها تأثیر نگذاشته و گزارشهای ماهانه نیز بر اساس فروشهای قبلی است.
خبری زاد در پایان توصیه کرد که سهامداران هنگام سرمایهگذاری باید دقت کافی را داشته باشند و فقط به سیگنالها اکتفا نکنند او همچنین پیشنهاد داد که برای کسانی که به صورت مستقیم سرمایهگذاری نمیکنند، ابزارهای غیرمستقیم وجود دارد که میتوانند از آنها استفاده کنند تا از رشد آتی بورس بهرهمند شوند.
این هفته کاری خبر واریز سود سهام عدالت در روز مبعث هم رسانهای شد.
حالا باید دید هفته کاری پیش رو روند حرکتی شاخصهای بازار سرمایه چگونه خواهد بود؟ آیا شاخصها به روند اصلاحی ادامه میدهند یا به سمت ارتفاع جدید حرکت خواهند کرد؟