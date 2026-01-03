چین حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرده و تاکید کرد که اقداماتی از این دست، امنیت در منطقه کارائیب را تهدید خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - چین با اشاره به حملات نظامی صبح امروز به خاک ونزوئلا، واشنگتن را به خاطر «اقدامات سلطه‌جویانه» آن به شدت محکوم کرد و از آمریکا خواست تا به منشور سازمان ملل پایبند باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: پکن عمیقاً از اینکه آمریکا به صورت آشکار علیه یک کشور مستقل به استفاده از زور متوسل شده و علیه رئیس جمهور آن اقدام کرده، شوکه شده و آن را به شدت محکوم می‌کند.

این مقام چینی در ادامه گفت: «چنین اقدامات سلطه‌جویانه‌ای از سوی آمریکا، به طور جدی قوانین بین‌المللی و حاکمیت ونزوئلا را نقض می‌کند و صلح و امنیت را در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تهدید می‌کند. چین قاطعانه با اقداماتی از این دست مخالف است.»

او ادامه داد: «ما از ایالات متحده می‌خواهیم که به قوانین بین‌المللی و اهداف و اصول منشور سازمان ملل پایبند باشد و نقض حاکمیت و امنیت سایر کشور‌ها را متوقف کند.»

به طور جداگانه، وزارت امور خارجه چین و سفارت چین در ونزوئلا به شهروندان خود توصیه کردند که موقتاً از سفر به این کشور حوزه کارائیب خودداری کنند.

حدود ساعت ۲ بامداد به وقت محلی، حداقل هفت انفجار از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا گزارش شد. در عرض چند دقیقه پس از انفجارها، رئیس جمهور ونزوئلا وضعیت اضطراری اعلام کرد و دولت او اعلام کرد که آمریکا به کاراکاس و همچنین ایالت‌های همسایه میراندا، آراگوا و لا گوایرا حمله کرده است.

چند ساعت بعد، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود گفت که واشنگتن مادورو و همسر او دستگیر کرده و به خارج کشور انتقال داده است.

ترامپ ساعتی پیش در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که آمریکا در حال انتقال مادورو به نیویورک است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: نیکلاس مادورو ، ونزوئلا ، چین
خبرهای مرتبط
حزب حاکم ونزوئلا، مادورو را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرد
وزیر خارجه ونزوئلا: اپوزیسیون با باند‌های جنایتکار در حال سازماندهی کودتا بود
نیکلاس مادورو:
«مبارزه دروغین» آمریکا علیه تروریسم ۴.۵ میلیون کشته بر جای گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اولین واکنش مادورو به حملات موشکی آمریکا به کاراکاس
معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا ناپدید شدن مادورو را تایید کرد
آمریکا به ونزوئلا حمله کرد/ وقوع انفجارهای متعدد در کاراکاس
جزئیات بازداشت «نیکولاس مادورو» و همسرش به روایت الجزیره؛ ونزوئلا در انتظار مرحله‌ای جدید از تنش
واکنش یک سناتور به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ درباره ایران: رهبران دنیا به ما می‌خندند
وزیر دفاع ونزوئلا: از وجب به وجب خاک خود دفاع خواهیم کرد
ترامپ: مادورو دستگیر و از ونزوئلا خارج شده است
هیچ سند معتبری درباره ربایش مادورو وجود ندارد
ای‌بی‌سی نیوز: مادورو در حال انتقال به نیویورک است‌
سقوط نقاب؛ قمار خونین ابوظبی در منطقه
آخرین اخبار
ترامپ تصویری از مادورو را در ناو آمریکایی منتشر کرد
شورای امنیت درباره حمله به ونزوئلا تشکیل جلسه می‌دهد
پکن: حمله آمریکا به یک کشور مستقل نقض آشکار منشور سازمان ملل است
ونزوئلا خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت شد
روسیه حضور معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا در مسکو را تکذیب کرد
برزیل خواستار واکنش قوی سازمان ملل به عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا شد
ترامپ: در حال تصمیم‌گیری درباره گام‌های بعدی برای ونزوئلا هستیم
جزئیات بازداشت «نیکولاس مادورو» و همسرش به روایت الجزیره؛ ونزوئلا در انتظار مرحله‌ای جدید از تنش
تهدید پوشالی ترامپ: شمشیری دو لبه بر گردن منافع آمریکا
شهید سلیمانی: نماد جاودان مقاومت
سقوط نقاب؛ قمار خونین ابوظبی در منطقه
انگلیس: در عملیات آمریکا علیه ونزوئلا دخالتی نداشتیم
ای‌بی‌سی نیوز: مادورو در حال انتقال به نیویورک است‌
کوبا حمله «جنایتکارانه» آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد
انصارالله: تجاوز علیه ونزوئلا نشان دهنده سطح وحشی‌گری آمریکاست
روسیه: حملات آمریکا به ونزوئلا نقض آشکار حقوق بین‌الملل است
معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا ناپدید شدن مادورو را تایید کرد
سناتور آمریکایی: مادورو را برای محاکمه بازداشت کردیم
چین نسبت به هرگونه اقدامی درمورد تایوان هشدار داد
اتحادیه اروپا: تحولات ونزوئلا را زیر نظر داریم
هیچ سند معتبری درباره ربایش مادورو وجود ندارد
استقرار نیرو‌های نظامی کلمبیا در مرز‌های مشترک با ونزوئلا
حنظله: تلفن همراه آیلت شاکد را هک کردیم
وزیر دفاع ونزوئلا: از وجب به وجب خاک خود دفاع خواهیم کرد
عدم اطلاع سنا از حملات نظامی آمریکا به ونزوئلا
ترامپ: مادورو دستگیر و از ونزوئلا خارج شده است
بانک مرکزی اسرائیل: بار مالی جنگ فراتر از برآورد‌های قبلی است
یورش مجدد نظامیان صهیونیست به قنیطره سوریه
رایزنی فیدان با وزیران خارجه امارات و عربستان درباره تحولات یمن
بیانیه دولت ونزوئلا درباره تجاوز نظامی آمریکا