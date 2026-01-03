چین حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرده و تاکید کرد که اقداماتی از این دست، امنیت در منطقه کارائیب را تهدید خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - چین با اشاره به حملات نظامی صبح امروز به خاک ونزوئلا، واشنگتن را به خاطر «اقدامات سلطهجویانه» آن به شدت محکوم کرد و از آمریکا خواست تا به منشور سازمان ملل پایبند باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: پکن عمیقاً از اینکه آمریکا به صورت آشکار علیه یک کشور مستقل به استفاده از زور متوسل شده و علیه رئیس جمهور آن اقدام کرده، شوکه شده و آن را به شدت محکوم میکند.
این مقام چینی در ادامه گفت: «چنین اقدامات سلطهجویانهای از سوی آمریکا، به طور جدی قوانین بینالمللی و حاکمیت ونزوئلا را نقض میکند و صلح و امنیت را در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تهدید میکند. چین قاطعانه با اقداماتی از این دست مخالف است.»
او ادامه داد: «ما از ایالات متحده میخواهیم که به قوانین بینالمللی و اهداف و اصول منشور سازمان ملل پایبند باشد و نقض حاکمیت و امنیت سایر کشورها را متوقف کند.»
به طور جداگانه، وزارت امور خارجه چین و سفارت چین در ونزوئلا به شهروندان خود توصیه کردند که موقتاً از سفر به این کشور حوزه کارائیب خودداری کنند.
حدود ساعت ۲ بامداد به وقت محلی، حداقل هفت انفجار از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا گزارش شد. در عرض چند دقیقه پس از انفجارها، رئیس جمهور ونزوئلا وضعیت اضطراری اعلام کرد و دولت او اعلام کرد که آمریکا به کاراکاس و همچنین ایالتهای همسایه میراندا، آراگوا و لا گوایرا حمله کرده است.
چند ساعت بعد، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود گفت که واشنگتن مادورو و همسر او دستگیر کرده و به خارج کشور انتقال داده است.
ترامپ ساعتی پیش در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که آمریکا در حال انتقال مادورو به نیویورک است.
منبع: آناتولی