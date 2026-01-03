استان‌ها عکس باشگاه خبرنگاران جوان

مراسم معنوی اعتکاف در استان‌ها

عکاس الهه فلاح - فرزانه چخماق ساز
تاریخ انتشار ۱۳ دی ۱۴۰۴ ۲۰:۰۴
۹۰۴۲۴۰۹
همزمان با فرا رسیدن سیزدهم ماه رجب و روز ولادت حضرت علی (ع) مراسم معنوی اعتکاف همزمان با ایام اعتکاف رجبیه با حضور معتکفین در شهر‌های رشت و شیراز و سراسر کشور، در حال برگزاری است. آیین معنوی اعتکاف، از امروز شنبه ۱۳ رجب همزمان با ولادت حضرت علی (ع) با حضور معتکفان دانش آموزی در مصلی رشت آغاز شد و تا سه روز ادامه دارد. همچنین در شهر شیراز، بیست و پنجمین اعتکاف بزرگ جوانان کشور با حضور هشت هزار نفر معتکف خانم و آقا آغاز و تا عصر دوشنبه پانزدهم دی ماه ۱۴۰۴ ادامه دارد. قابل ذکر است که، جوانان و نوجوانان کشور، امسال به صورت ویژه در اجرای مراسم اعتکاف شرکت نموده و سهم ۳۰ درصدی شرکت کنندگان را به خود اختصاص داده‌اند. اعتکاف یا «ایام البیض» از اذان صبح سیزدهم ماه رجب آغاز و هنگام اذان مغرب روز پانزدهم رجب به پایان می‌رسد. این گزارش در حال تکمیل است ...

۱۳ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۴
برچسب ها: اعتکاف ، رشت ، شیراز
