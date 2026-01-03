دو نفر از عناصر مخرب که با در اختیار داشتن سلاح و مواد پیش‌ساخت انفجاری و آتش‌زا درصدد اقدامات خرابکارانه در شهرستان کوهدشت شناسایی و دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات انتظامی، دو نفر از عناصر مخرب که با در اختیار داشتن سلاح و مواد پیش‌ساخت انفجاری و آتش‌زا درصدد اقدامات خرابکارانه و برهم زدن امنیت عمومی بودند، در شهرستان کوهدشت شناسایی و دستگیر شدند.

در این عملیات، یک قبضه سلاح کلت کمری و مقادیری مواد و تجهیزات پیش‌ساخت بمب‌های دست‌ساز و آتش‌زا از مخفی‌گاه متهمان کشف و ضبط شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد متهمان قصد سوءاستفاده از فضای اجتماعی و ایجاد ناامنی را داشتند.

پلیس لرستان با تأکید بر تداوم اشراف اطلاعاتی و برخورد قاطع با عناصر مخل امنیت اعلام کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام ضد امنیتی به‌صورت قانونی و قاطع برخورد خواهد شد.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلیس ، لرستان
خبرهای مرتبط
کشف ۶۸ کیلوگرم تریاک در لرستان
دستگیری جاعل اسناد در بروجرد
دستگیری عاملان قدرت نمایی پارک مسکن مهر بروجرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تار و پود زندگی؛ نگاهی به حرمی‌بافی لرستان
سد معشوره در مسیر جهش؛ تخصیص هزار میلیاردی تا پایان سال
کشف سلاح و مواد انفجاری در کوهدشت
آخرین اخبار
کشف سلاح و مواد انفجاری در کوهدشت
سد معشوره در مسیر جهش؛ تخصیص هزار میلیاردی تا پایان سال
تار و پود زندگی؛ نگاهی به حرمی‌بافی لرستان
تولید و عرضه یک هزار و ۳۸۵ تن گوشت مرغ در لرستان