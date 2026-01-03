شورای امنیت سازمان ملل قرار است یکشنبه یا دوشنبه درباره حمله آمریکا به ونزوئلا تشکیل جلسه دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره گزارش داد که جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد حمله آمریکا به ونزوئلا یکشنبه یا دوشنبه برگزار می‌شود.

این جلسه به درخواست دولت ونزوئلا، کوبا و روسیه برگزار خواهد شد.

حدود ساعت ۲ بامداد امروز به وقت محلی، حداقل هفت انفجار از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا گزارش شد. در عرض چند دقیقه پس از انفجارها، رئیس جمهور ونزوئلا وضعیت اضطراری اعلام کرد و دولت او اعلام کرد که آمریکا به کاراکاس و همچنین ایالت‌های همسایه میراندا، آراگوا و لا گوایرا حمله کرده است. چند ساعت بعد، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود گفت که واشنگتن مادورو و همسر او دستگیر کرده و به خارج کشور انتقال داده است.

ترامپ ساعتی پیش در مصاحبه با فاکس نیوز ادعا کرد: «مادورو به یک کشتی منتقل شده و به نیویورک انتقال داده خواهد شد».

او در این مصاحبه از ادامه دخالت‌ها در ونزوئلا خبر داد و گفت: «در تعیین اینکه چه کسی قدرت را در ونزوئلا به دست بگیرد، مشارکت خواهیم داشت و در حال حاضر در حال تصمیم‌گیری در این مورد هستیم. بررسی خواهیم کرد که آیا ماریا کورینا ماچادو (رئیس مخالفان) می‌تواند ونزوئلا را رهبری کند یا خیر».

منبع: الجزیره