تصادف در محور شیراز - یاسوج ۹ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: امروز سیزدهم دی ماه با اعلام گزارش برخورد پژو پارس و تیبا در محور شیراز - یاسوج گردنه شول به سمت سپیدان، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه ۹ نفر مصدوم شدند، افزود: ۳ نفر از مصدومان به بیمارستان نمازی و ۵ نفر به بیمارستان شهید رجایی مننقل شدند و یک نفر نیز به صورت سرپایی در مان شد.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۴ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

