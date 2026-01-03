مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان از افزایش معتکفین و استقبال نوجوانان از این مراسم پر فیض خبر داد و گفت: ۷ هزار و ۴۱۷ نفر از معتکفین گیلانی نوجوان هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ حجت الاسلام محمد علی نجفی،‌ مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به ایام البیض گفت : ایام البیض از ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب است مسلمانان در مساجد معتکف می شوند در این ایام با برگزاری مراسم های ویژه با خدا راز و نیاز می‌کنند و قرب الهی را می‌جویند که این امر برای تهذیب نفس بسیار مهم و تاثیر گذاراست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه برای رفاه حال معتکفین جلسات و هماهنگی های لازم انجام شده است، گفت : امسال بیش از ۱۵ هزار و ۷۰۰گیلانی در این مراسم پر فیض شرکت کرده اند.

وی ادامه داد : شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف امسال ۴۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

حجت الاسلام نجفی اذعان داشت : امسال ۱۸۳ مسجد برای برپایی مراسم پر فیض اعتکاف در نظر گرفته شده که این تعداد نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته است‌

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان تصریح کرد : از مجموع معتکفین ۷ هزار و ۴۱۷ نفر نوجوان ، ۳ هزار و ۱۹۳ نفر برادران و ۵ هزار و ۱۷۸ نفر بانوان تشکیل داده اند.