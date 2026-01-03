روز پدر در خلدبرین یزد؛ روایت دلتنگی و خاطره

این روزها و همزمان با میلاد امام علی (علیه السلام) و روز پدر، خلدبرین یزد حالوهوایی متفاوت داشت. فرزندانی که با شاخهای گل و نگاهی پر از خاطره، کنار مزار پدرانشان ایستاده بودند و یادشان را زنده نگه میداشتند. در آرامستان خلدبرین یزد، نسیم امروز بوی غریبانهای از مهربانی و فراق با خود میآورد. بر سنگسرد مزارها، دستهگلهایی جای گرفته که از جنس دلتنگی است؛ دلتنگی فرزندانی که در «روز پدر»، پدران آسمانی خود را در آغوش خاطره میفشارند و مرثیه عشق را بر لوح یادها حک میکنند. اینجا، پدران به خاک ننشستهاند، که به ابدیت پیوستهاند.