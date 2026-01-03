آتش سوزی در کارگاه جمع آوری ضایعات در محور دو راهی دریس شهرستان کازرون مهار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - پشنگیان سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون اظهار کرد: با اعلام وقوع آتش سوزی در کارگاه جمع آوری ضایعات در محور دو راهی دریس شهر کازرون به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی، بلافاصله نیرو‌های عملیاتی ایستگاه‌های یک و دو، به محل آتش سوزی اعزام شدند.

او ادامه داد: در این حادثه با توجه به حجم زیاد ضایعات نگهداری شده در کارگاه مسقف، گسترش شعله‌های آتش و همچنین به علت مجاورت کارگاه ضایعاتی با کارگاه‌های جوشکاری، حساسیت عملیات اطفاء حریق افزایش یافت.

پشنگیان افزود: به علت وسعت زیاد آتش سوزی، آتش نشانان اقدام به تخریب بخشی از دیوار جانبی کارگاه کرده و بلافاصله با استفاده از چندین رشته لوله آبرسان از چند جهت به خاموش کردن آتش سوزی پرداختند و شعله‌های آتش را که در حال سرایت به نقاط دیگر بود، مهار کردند.

او اضافه کرد: آتش نشانان کازرونی با بیش از ۲۵ هزار لیتر آب و استفاده از ۴ خودروی اطفائی و آبرسان، با تلاش ۴ ساعته خود، این آتش سوزی را به طور کامل خاموش کرده و پس از تهویه دود و ایمن سازی محل حادثه به مأموریت خود پایان دادند.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.