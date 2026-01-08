باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - سالار قاسمی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان از تدوین و تصویب سند راهبردی چهار ساله این سازمان خبر داد و گفت: این سند پس از بررسی‌های تخصصی در شورای سازمان به تصویب رسیده و مبنای برنامه‌ها و اقدامات آینده قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به محورهای اصلی این سند افزود: بازمهندسی برنامه سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه از اقدامات کلیدی سازمان است، به‌گونه‌ای که سنجش صرفاً به سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی محدود نباشد و ابعاد گسترده‌تری را شامل شود.

قاسمی با بیان این که در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز تحت سنجش قرار گرفته‌اند، ادامه داد: فرآیند سنجش برای سال تحصیلی آینده نیز آغاز شده و تاکنون حدود ۴۰۰ هزار نوآموز ارزیابی شده‌اند. در رویکرد جدید، مؤلفه استعداد‌یابی به برنامه سنجش افزوده شده تا توانمندی‌های کودکان در سنین پایین شناسایی شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با تأکید بر اهمیت کشف استعدادها گفت: این فرآیند از طریق آزمون‌های استاندارد و با همکاری مراکز علمی انجام می‌شود و می‌تواند به طراحی مسیر آموزشی متناسب با توانمندی هر کودک در آموزش و پرورش عادی و استثنایی کمک کند.

قاسمی با اشاره به دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری و دیرآموزی تصریح کرد: آموزش معلمان برای شناسایی دقیق این دانش‌آموزان و مداخله به‌موقع، از برنامه‌های کلان سازمان به شمار می‌رود.

وی آموزش فراگیر و تلفیقی را سیاست اصلی سازمان دانست و افزود: در حال حاضر حدود ۱۷ هزار دانش‌آموز با نیازهای ویژه در مدارس عادی تحصیل می‌کنند و توسعه این رویکرد با هدف تقویت مهارت‌های اجتماعی و کاهش برچسب‌زنی دنبال می‌شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین گفت: دانش‌آموزان با نیازهای ویژه بیش از سایر دانش‌آموزان به فناوری‌های جدید نیاز دارند و در همین راستا سند راهبردی هوش مصنوعی در سازمان تدوین شده است. استفاده از ابزارهایی مانند ربات‌های اجتماعی به‌ویژه برای دانش‌آموزان دارای اختلال اوتیسم، می‌تواند کیفیت آموزش را ارتقا دهد.

قاسمی با اشاره به اهمیت ورزش و تربیت بدنی اظهار کرد: فعالیت‌های جسمانی علاوه بر تقویت جسم، تأثیر قابل توجهی بر سلامت روان دانش‌آموزان دارد و توسعه تربیت بدنی از برنامه‌های جدی سازمان است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در پایان با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد دانش‌آموزان استثنایی را دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی تشکیل می‌دهند، گفت: تمرکز اصلی سازمان بر توسعه مهارت‌آموزی و آموزش‌های حرفه‌ای برای این گروه از طریق به‌روزرسانی رشته‌های هنرستانی و تأمین تجهیزات آموزشی است.