مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از فردا یکشنبه تا سه شنبه در نوار شمالی کشور شاهد افزایش محسوس دمای هوا خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در مناطقی از گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، کرمانشاه، همدان، شمال و غرب سمنان، لرستان، مرکزی شمال شرق خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، شمال استانهای خراسان شمالی و ایلام بارش برف و باران، احتمال رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق کوهستانی و گردنه ها، کولاک برف پیش بینی می شود.

وی افزود: فردا یکشنبه در برخی نقاط خراسان جنوبی، شمال خراسان شمالی و ارتفاعات کرمان بارش پراکنده رخ می دهد و در سایر مناطق کشور تا چهارشنبه جوی پایدار و در مناطق صنعتی و پرتردد شهری افزایش نسبی غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

 او بیان کرد:  از یکشنبه تا سه شنبه در نوار شمالی کشور افزایش محسوس دما رخ خواهد داد.

وی ادامه داد:از بعدازظهر فردا یکشنبه تا دوشنبه در نوار مرزی غرب و بخش هایی از جنوب غرب و جنوب و همچنین یکشنبه تا سه شنبه در شرق و جنوب شرق کشور، وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: فردا دریای خزر و از بعد از ظهر شنبه تا دوشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
بارندگی در بیشتر مناطق کشور
کاهش کیفیت هوا در کلان شهر‌ها از اواسط هفته آینده
کاهش محسوس دمای هوا در شهر‌های شمالی از ابتدای هفته آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۳ دی ماه
بنزین سوپر وارداتی به قیمت قبل بازگشت+ عکس
نسخه جدید دولت برای بازار اجاره/ ۱۰‌هزار مسکن استیجاری در راه است
ریل سیاست گذاری ارزی در کشور تغییر می‌کند
راه آهن ایران و افغانستان در مسیر تعمیق همکاری‌های راهبردی
ارزش تجارت خارجی ایران در ۹ ماهه امسال به بیش از ۸۵ میلیارد دلار رسید
اصلاحات اقتصادی با محور عدالت و تأمین امنیت غذایی با قدرت دنبال می‌شود
آماده باش ۳هزار و ۱۵۰ نیروی راهدار در کشور
مصرف گاز در کشور به ۶۲۱ میلیون متر مکعب رسید
سهمیه خدمات پس از فروش خودرو‌ها فعال شد
آخرین اخبار
ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج
افزایش محسوس دمای هوا در نوار شمالی کشور از ۱۴ دی
از اصلاح شاخص کل بورس تا خروج نقدینگی
سهمیه خدمات پس از فروش خودرو‌ها فعال شد
استحکام سازه‌های موقت واحد‌های گلخانه و دامداری امری ضروری است
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۳ دی ماه
مصرف گاز در کشور به ۶۲۱ میلیون متر مکعب رسید
ارزش تجارت خارجی ایران در ۹ ماهه امسال به بیش از ۸۵ میلیارد دلار رسید
احتمال ورود حمله ملخ صحرایی در اواخر زمستان به کشور
اصلاحات اقتصادی با محور عدالت و تأمین امنیت غذایی با قدرت دنبال می‌شود
آماده باش ۳هزار و ۱۵۰ نیروی راهدار در کشور
راه آهن ایران و افغانستان در مسیر تعمیق همکاری‌های راهبردی
بنزین سوپر وارداتی به قیمت قبل بازگشت+ عکس
قاچاق شیرخشک صنعتی صحت ندارد
ریل سیاست گذاری ارزی در کشور تغییر می‌کند
نسخه جدید دولت برای بازار اجاره/ ۱۰‌هزار مسکن استیجاری در راه است
بارندگی در بیشتر مناطق کشور
پستانک نوزاد چیست و چه انواعی دارد؟
خرید آنلاین نقره | مزایا، روش‌ها و تشخیص پلتفرم‌های معتبر سرمایه‌گذاری