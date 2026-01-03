مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از فردا یکشنبه تا سه شنبه در نوار شمالی کشور شاهد افزایش محسوس دمای هوا خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در مناطقی از گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، کرمانشاه، همدان، شمال و غرب سمنان، لرستان، مرکزی شمال شرق خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، شمال استانهای خراسان شمالی و ایلام بارش برف و باران، احتمال رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق کوهستانی و گردنه ها، کولاک برف پیش بینی می شود.

وی افزود: فردا یکشنبه در برخی نقاط خراسان جنوبی، شمال خراسان شمالی و ارتفاعات کرمان بارش پراکنده رخ می دهد و در سایر مناطق کشور تا چهارشنبه جوی پایدار و در مناطق صنعتی و پرتردد شهری افزایش نسبی غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

او بیان کرد: از یکشنبه تا سه شنبه در نوار شمالی کشور افزایش محسوس دما رخ خواهد داد.

وی ادامه داد:از بعدازظهر فردا یکشنبه تا دوشنبه در نوار مرزی غرب و بخش هایی از جنوب غرب و جنوب و همچنین یکشنبه تا سه شنبه در شرق و جنوب شرق کشور، وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: فردا دریای خزر و از بعد از ظهر شنبه تا دوشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.