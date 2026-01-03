رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا جزئیات تجاوز نظامی و بازداشت غیرقانونی مادورو را افشا کرد و انتقال وی به ناو جنگی آمریکایی را تأیید نمود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در کنفرانس خبری جدید خود، جزئیات عملیات نظامی برای دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را شرح داد.

به گفته او، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به ارتش که ماه‌ها برای این عملیات آماده می‌شد، دستور داد تا این اقدام را در ساعت ۱۰:۴۶ شب به وقت محلی (۷:۱۶ صبح به وقت تهران) انجام دهد.

او توضیح داد که آمریکا بیش از ۱۵۰ فروند هواپیما را به پرواز درآورد تا پوشش هوایی برای نیرو‌های خود که به سمت اقامتگاه مادورو در مرکز کاراکاس حرکت می‌کردند، را فراهم کند.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا می‌گوید که حملات هوایی، سیستم‌های دفاع هوایی ونزوئلا را «از کار انداخت» و پوشش لازم را برای بالگرد‌هایی که به سمت مجتمع می‌رفتند، فراهم کرد. در همین حال، یک بالگرد مورد اصابت پدافند قرار گرفت، اما همچنان قابلیت پرواز را داشت.

او در ادامه توضیحات خود، گفت که نیرو‌های آمریکایی ساعت ۲:۰۱ بامداد به وقت محلی (۹:۳۱ به وقت تهران) به مجتمع مسکونی مادورو در کاراکاس حمله کردند.

کین با بیان اینکه نیرو‌های آمریکایی هدف قرار گرفتند و هنگام خروج مجبور به پاسخ به آتش شدند، گفت: «نیرو‌های آمریکایی که مادورو را بازداشت کرده بودند، ساعت ۴:۲۹ بامداد (۱۱:۵۹ به وقت تهران) از خشکی خارج شدند و رئیس جمهور ونزوئلا به کشتی جنگی آمریکایی یو اس اس ایوو جیما منتقل شد.»

منبع: الجزیره