معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان پرشورتر از سال گذشته برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، با اشاره به برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان، گفت: این مراسم با تمهیدات استانداری کرمان و دست‌اندرکاران برقراری نظم و امنیت به شکل مطلوبی برگزار شد.

وی افزود: این مراسم باشکوه با حضور دلدادگان سردار دل‌ها و مردم شهیدپرور از سراسر ایران، به نحو احسن برگزار شد.

پورجمشیدیان با قدردانی از مردم و دست‌اندرکاران برگزاری مراسم امسال، تصریح کرد: در این مراسم، مردم متشکل از اقوام و مذاهب مختلف بار دیگر نمونه‌ای از اقتدار، انسجام و همبستگی اجتماعی را به نمایش گذاشتند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: وزارت کشور ، سالگرد حاج قاسم سلیمانی
خبرهای مرتبط
پزشکیان: راه شهید سلیمانی و سرداران مقاومت را با قدرت ادامه خواهیم داد
عارف با خانواده فرماندهان و دانشمندان شهید در جنگ ۱۲ روزه دیدار کرد
زیارت شامگاهی معاون اول رئیس‌جمهور در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رهبر انقلاب: با معترض حرف می‌زنیم؛ اغتشاش‌گر را باید سر جایش نشاند
پزشکیان: هدف دولت کاهش فشار معیشتی بر مردم است
بیانیه وزارت خارجه ایران در پی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا
برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی با حضور پرشور مردم
آخرین اخبار
برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی با حضور پرشور مردم
پزشکیان: هدف دولت کاهش فشار معیشتی بر مردم است
رهبر انقلاب: با معترض حرف می‌زنیم؛ اغتشاش‌گر را باید سر جایش نشاند
بیانیه وزارت خارجه ایران در پی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا
ترور بزدلانه سردار سلیمانی مصداق بارز اقدام شنیع تجاوزکارانه آمریکا است
واکنش سفارت ایران به لفاظی چند نماینده مجلس انگلیس
ترامپ پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه، به دنبال بی‌ثبات‌سازی ایران است
نامه فوری ایران به سازمان ملل در پی اظهارات مداخله‌جویانه و تهدیدات اخیر ترامپ
باید همدل با خواسته‌های مردم، در مقابل مداخلات خارجی ایستاد
بیانیه وزارت خارجه در محکومیت اظهارات مداخله‌جویانه آمریکا در امور داخلی ایران
دیدار پزشکیان با جمعی از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مجتمع «خانه دختران ایران»