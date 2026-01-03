باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی اظهار کرد: ساعت ۱۹:۴۳ امروز یک مورد حادثه آتشسوزی در یک مرکز درمانی به آدرس خیابان شریعتی، خیابان گلنبی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بلافاصله چهار ایستگاه آتشنشانی به همراه تشک نجات و نردبان هیدرولیکی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در بررسی اولیه مشاهده شد ضلع شرقی این مرکز درمانی که دارای نمای کامپوزیت بوده، در طبقات پنجم و ششم دچار حریق شده و بخشی از نمای کامپوزیت به وسعت حدود ۴۰ متر طعمه حریق شده است که خوشبختانه آتش به داخل ساختمان سرایت نکرده بود.
ملکی ادامه داد: در ابتدا افراد حاضر در محل تلاش کرده بودند با استفاده از خاموشکنندهها آتش را مهار کنند و آتشنشانان نیز با استقرار نردبان هیدرولیکی از بیرون ساختمان، در مدت کوتاهی آتش را بهطور کامل مهار و خاموش کردند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران با بیان اینکه تعداد زیادی از پرسنل در ساختمان حضور نداشتند، گفت: حدود ۱۰ نفر از پرسنل و مراجعهکنندگان در محل حضور داشتند که خودشان به پشتبام این مرکز درمانی منتقل شده بودند. این حادثه هیچگونه مصدومیت و تلفات جانی نداشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حادثه آتشسوزی که در فضای مجازی مطرح شده بود مربوط به همین مورد است که خوشبختانه در مدت زمان کوتاهی مهار شد و هیچگونه تلفات و مصدومیتی در پی نداشت.