باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دستگیری دو عنصر مخرب مسلح در کوهدشت + فیلم

پلیس لرستان از شناسایی و بازداشت دو نفر از عوامل اخلال در امنیت عمومی در شهرستان کوهدشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روند شناسایی مخلان امنیت و عوامل اغتشاش همچنان ادامه دارد.

بر اساس اعلام پلیس استان لرستان، دو نفر از عناصر مخرب که قصد انجام اقدامات خرابکارانه و برهم زدن امنیت عمومی را داشتند، در شهرستان کوهدشت شناسایی و دستگیر شدند.

 

مطالب مرتبط
دستگیری دو عنصر مخرب مسلح در کوهدشت + فیلم
young journalists club

تار و پود زندگی؛ نگاهی به حرمی‌بافی لرستان

دستگیری دو عنصر مخرب مسلح در کوهدشت + فیلم
young journalists club

کشف سلاح و مواد انفجاری در کوهدشت

دستگیری دو عنصر مخرب مسلح در کوهدشت + فیلم
young journalists club

سد معشوره در مسیر جهش؛ تخصیص هزار میلیاردی تا پایان سال

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حملات هوایی به غیرنظامیان و شهروندان عادی در کاراکاس + فیلم
۱۳۸۲

حملات هوایی به غیرنظامیان و شهروندان عادی در کاراکاس + فیلم

۱۳ . دی . ۱۴۰۴
بیانات رهبر معظم انقلاب درباره‌ی لزوم الگوگیری از زندگی امام علی (ع) + فیلم
۶۶۳

بیانات رهبر معظم انقلاب درباره‌ی لزوم الگوگیری از زندگی امام علی (ع) + فیلم

۱۳ . دی . ۱۴۰۴
سه خصوصیت بارز شهید سلیمانی در بیان رهبر انقلاب + فیلم
۴۹۳

سه خصوصیت بارز شهید سلیمانی در بیان رهبر انقلاب + فیلم

۱۳ . دی . ۱۴۰۴
فرمانده‌ای فراتر از مرز‌ها + فیلم
۹۵

فرمانده‌ای فراتر از مرز‌ها + فیلم

۱۳ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.