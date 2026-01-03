دستگیری دو عنصر مخرب مسلح در کوهدشت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0646\u062f \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u062e\u0644\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0648 \u0639\u0648\u0627\u0645\u0644 \u0627\u063a\u062a\u0634\u0627\u0634 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062f\u0648 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0635\u0631 \u0645\u062e\u0631\u0628 \u06a9\u0647 \u0642\u0635\u062f \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u062e\u0631\u0627\u0628\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0648 \u0628\u0631\u0647\u0645 \u0632\u062f\u0646 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f\u060c \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u0647\u062f\u0634\u062a \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\n\u00a0