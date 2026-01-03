سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از کنترل و مهار آتش‌سوزی در یک ساختمان شش‌طبقه اداری ـ تجاری در محدوده خیابان یوسف‌آباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی گفت: ساعت ۱۸:۱۴ وقوع یک مورد آتش‌سوزی در خیابان یوسف‌آباد، بالاتر از میدان گل‌ها به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که در پی آن، دو ایستگاه آتش‌نشانی به سرعت به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه ساختمان حادثه‌دیده یک مجتمع شش‌طبقه اداری ـ تجاری بوده است، افزود: خوشبختانه در زمان وقوع حریق، این ساختمان خالی از سکنه بوده است. آتش‌سوزی از یکی از واحد‌ها آغاز شده و از طریق پنجره به نمای کامپوزیت خارجی در طبقه ششم سرایت کرده بود.

ملکی ادامه داد: نیرو‌های آتش‌نشانی با اقدام سریع و به‌موقع موفق شدند آتش را در مدت کوتاهی مهار کرده و از گسترش آن به دیگر طبقات و واحد‌های ساختمان جلوگیری کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با تأکید بر اینکه این حادثه هیچ‌گونه مصدومیتی نداشته است، تصریح کرد: بررسی‌ها برای مشخص شدن علت دقیق وقوع آتش‌سوزی همچنان ادامه دارد. 

وی در پایان بیان کرد: محل ایمن سازی و تحویل مالکان داده شد.

برچسب ها: سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران ، آتش سوزی
