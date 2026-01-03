باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا در واکنش به تجاوز نظامی به خاک ونزوئلا، گفت که کشورش مداخله ایالات متحده را که ناقض قوانین بین‌المللی باشد، به رسمیت نمی‌شناسد.

پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن تا زمان تکمیل انتقال قدرت، این کشور آمریکای جنوبی را اداره خواهد کرد، پدرو سانچز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اسپانیا حکومت مادورو را به رسمیت نمی‌شناسد. اما مداخله‌ای را که ناقض قوانین بین‌المللی باشد و منطقه را به سمت عدم قطعیت و خصومت سوق دهد، نیز به رسمیت نمی‌شناسد.»

سانچز همچنین از همه طرف‌ها خواست که «به جمعیت غیرنظامی فکر کنند، به منشور سازمان ملل احترام بگذارند و یک انتقال عادلانه را آغاز کنند».

منبع: رویترز