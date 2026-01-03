باشگاه خبرنگاران جوان - محمدسعید سلطانی گفت:در جریان بحران ناشی از بارش مداوم و سنگین برف و کولاک از هفتم تا دوازدهم دیماه، با تلاش شبانهروزی اکیپهای عملیاتی، کلیه روستاهای شهرستان سقز اکنون برقدار شده و به شبکه سراسری برق متصل هستند.
وی با اشاره به شرایط سخت جوی اظهار کرد: با وجود برف سنگین، یخزدگی شبکه و صعبالعبور بودن مسیرها، عملیات ترمیم شبکه با مدیریت میدانی و برنامهریزی دقیق انجام شد و برق تمامی روستاهای سقز در کوتاهترین زمان ممکن امشب شنبه ۱۳ دیماه، برقرار شد.
سلطانی بیان کرد:در شهرستان بانه نیز تعداد روستاهای باقیمانده بدون برق اکنون به حداقل رسیده و اکیپهای عملیاتی بهصورت مستمر در حال فعالیت هستند تا بهزودی تمامی روستاهای این شهرستان نیز، برقدار شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ضمن قدردانی از تلاش جهادی کارکنان صنعت توزیع برق و همچنین همراهی قابل تقدیر انجمن صنفی پیمانکاران برق استان گفت: همکاران ما در شرایط بسیار سخت جوی و سرمای شدید، با تعهد و ازخودگذشتگی، عملیات رفع خاموشیها را به سرانجام رساندند.
سلطانی در ادامه از استاندار کردستان، معاونان استاندار، فرمانداران و تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی استان، تعدادی از مدیران شرکت توانیر و وزارت نیرو بهدلیل پشتیبانیها و همراهی مؤثر در مدیریت این بحران قدردانی کرد و افزود: این هماهنگی و همافزایی نقش مهمی در تسریع روند خدمترسانی و تأمین برق پایدار مناطق روستایی داشت.
وی همچنین از صبر و همکاری مردم، بهویژه روستاییان، تقدیر کرد و گفت: همراهی مردم در تسهیل عملیات اجرایی، کمک شایانی به اکیپهای عملیاتی ما در این دو شهرستان کرد.
منبع:روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان