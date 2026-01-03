مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از برقراری کامل برق در ‏کلیه روستا‌های شهرستان سقز خبر داد. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدسعید سلطانی گفت:در جریان بحران ناشی از بارش مداوم و سنگین برف و ‏کولاک از هفتم تا دوازدهم دی‌ماه، با تلاش شبانه‌روزی اکیپ‌های عملیاتی، کلیه ‏روستا‌های شهرستان سقز اکنون برقدار شده و به شبکه سراسری برق متصل ‏هستند‎. ‎

وی با اشاره به شرایط سخت جوی اظهار کرد: با وجود برف سنگین، یخ‌زدگی ‏شبکه و صعب‌العبور بودن مسیرها، عملیات ترمیم شبکه با مدیریت میدانی و ‏برنامه‌ریزی دقیق انجام شد و برق تمامی روستا‌های سقز در کوتاه‌ترین زمان ‏ممکن امشب شنبه ۱۳ دیماه، برقرار شد‎. ‎

سلطانی بیان کرد:در شهرستان بانه نیز تعداد روستا‌های باقی‌مانده بدون برق ‏اکنون به حداقل رسیده و اکیپ‌های عملیاتی به‌صورت مستمر در حال فعالیت ‏هستند تا به‌زودی تمامی روستا‌های این شهرستان نیز، برقدار شوند‎. ‎

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ضمن قدردانی از تلاش ‏جهادی کارکنان صنعت توزیع برق گفت: همکاران ما در شرایط بسیار سخت ‏جوی و سرمای شدید، با تعهد و ازخودگذشتگی، عملیات رفع خاموشی‌ها را به ‏سرانجام رساندند‎. ‎

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ضمن قدردانی از تلاش ‏جهادی کارکنان صنعت توزیع برق و همچنین همراهی قابل تقدیر انجمن صنفی ‏پیمانکاران برق استان گفت: همکاران ما در شرایط بسیار سخت جوی و سرمای ‏شدید، با تعهد و ازخودگذشتگی، عملیات رفع خاموشی‌ها را به سرانجام رساندند‎. ‎

سلطانی در ادامه از استاندار کردستان، معاونان استاندار، فرمانداران و تعدادی از ‏مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، تعدادی از مدیران شرکت توانیر و وزارت ‏نیرو به‌دلیل پشتیبانی‌ها و همراهی مؤثر در مدیریت این بحران قدردانی کرد و ‏افزود: این هماهنگی و هم‌افزایی نقش مهمی در تسریع روند خدمت‌رسانی و تأمین ‏برق پایدار مناطق روستایی داشت‎. ‎

وی همچنین از صبر و همکاری مردم، به‌ویژه روستاییان، تقدیر کرد و گفت: ‏همراهی مردم در تسهیل عملیات اجرایی، کمک شایانی به اکیپ‌های عملیاتی ما ‏در این دو شهرستان کرد. ‏

